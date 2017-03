What Remains of Edith Finch: Neues Spiel der Unfinished-Swan-Macher kommt Ende April

PC PS4

Der in Kalifornien ansässige Indie-Entwickler Giant Sparrow hatte den Release des Story-Adventures What Remains of Edith Finch bereits auf der letzten Sony Experience für das Frühjahr 2017 in Aussicht gestellt. Nun hat das neue Spiel der Macher von The Unfinished Swan (im Test: Note 8.0) mit dem 25. April auch einen konkreten Release-Termin erhalten. Zum genannten Datum soll der Titel sowohl für PlayStation 4 als auch für PC verfügbar sein.

Bei What Remains of Edith Finch handelt es sich um ein Adventure, in dem ihr die episodenhaft geschilderte Geschichte einer US-amerikanischen Familie im Bundesstaat Washington im Nordwesten der Vereinigten Staaten erwartet. Ihr erlebt das Geschehen in der Rolle der namensgebenden Edith Finch, die Haus- und Wohnort ihrer Familie erkundet und dabei das eine oder andere Geheimnis in aus der Familienhistorie entdeckt. Allerdings schlüpft ihr im Rahmen von Ediths Erkundungszug auch immer wieder in die Rolle anderer Familienmitglieder.

Unter dieser News könnt ihr euch noch den bereits vor längerer Zeit veröffentlichten Trailer zum Spiel anschauen, das sich bei Giant Sparrow rund vier Jahre lang in Entwicklung befand.