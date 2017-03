PC XOne PS4 Linux MacOS

Zu Beginn ist die kanadische Welt noch in Ordnung.

Schneewehen

Ob links oder rechts ist eigentlich egal, ihr könnt euch nahezu frei bewegen.

Dichte Atmo, undichte Story

Designtapete, Holzmöbel und zweckmäßige Einrichtung: Die kanadische Provinz der 70er.

Technik und Fazit

Rätsel-Adventure mit Survivalelementen (oder andersrum)

Einzelspieler

Für Spieler ab 14 Jahren geeignet

Preis am 17.3.2017: 19,99 Euro (17,99 Euro für Goldmitglieder)

In einem Satz: Investigation in den eisigen Wäldern Kanadas

Jede Woche stellt der PSN-Check ein interessantes Downloadspiel aus dem PSN-Store vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Das Egosicht-Abenteuer, aus dem Hause Parabole, ist der Auftakt einer Detektiv-Reihe, die vier Spiele umfassen soll. Im ersten Teil erkundet ihr ein eingeschneites, abgelegenes Dorf am Atamipek-See im Kanada der 70er-Jahre. Ihr untersucht allerlei surreale Ereignisse und kämpft gegen die Elemente ums Überleben. Ob der Titel das Eis zum Schmelzen bringt, klärt der PSN-Check – das Spiel ist zudem für Xbox One und PC erschienen.Ihr spielt Carl Faubert, einen Privatdetektiv, und findet euch zu Beginn eures Abenteuers am Steuer eines alten Pickups wieder, den ihr durch die Wälder Nord-Quebecs manövriert. Der Erzähler erläutert aus dem Off den Grund für euren Aufenthalt: Der Großindustrielle Mr. Hamilton beschuldigt den Stamm der Cree-Indianer des Einbruchs in sein Sommerhaus und braucht dafür stichhaltige Beweise. Carl ist derjenige, der diese Beweise finden soll.Wie es der Zufall will, zieht just beim Überqueren der Dorfgrenze ein Blizzard auf, der die eh schon triste Landschaft binnen Minuten in ein weißes Monster verwandelt. Eure Fahrt gleicht mehr und mehr einem Blindflug, bis ihr schlussendlich vom Weg abkommt und eine Böschung hinabstürzt. Leicht verletzt rappelt ihr euch auf und schleppt euch zur nächsten Hütte. Der Wind und das dichte Schneetreiben setzten euch zu, sodass ihr froh seid, ein wärmendes Feuer entfachen zu können.Die Statusanzeigen für die Körperwärme und die Gesundheit solltet ihr auch im weiteren Spielverlauf im Auge behalten. Nachdem ihr wieder halbwegs hergestellt seid, setzt ihr euch erneut in euer ramponiertes Gefährt und zuckelt den Weg weiter bis zu einer Tankstelle. Von hier an wird es mysteriös: Ihr durchstöbert Haus um Haus und müsst mühsam eine Verbindung zwischen den gefundenen Bildern, Notizen und Hinweisen herstellen.Die Atmosphäre, die Kona mithilfe der Schneelandschaft, der dichten Wälder und der Einsamkeit erschafft, steht seinen Genre-Kollegen in nichts nach. Abseits der Zivilisation kommt schnell ein Gefühl der Isolation auf. In den nahezu menschenleeren Gegenden fühlt es sich oft an, als würde euch jemand beobachten.Leider klingt das alles viel spannender, als es wirklich ist. Der Survival-Faktor fällt kaum ins Gewicht, da ihr im Land der Holzfäller überall Brennholz findet, das auch in der kleinsten Hütte zu einem Feuer entfacht werden kann. Ein Story-Adventure eben, wie wir es auch aus Titeln wie Firewatch (im Test ) oder Gone Home (im Test ) kennen. Wobei, nicht ganz: Immerhin gibt es in Kona ein richtiges Inventar, die Linearität ist zudem relativ gering, während ihr die kanadische Einöde erkundet. Eure gesammelten Informationen und Hinweise bringen euch nicht immer weiter, sodass der eigentliche Grund eures Aufenthalts in den Hintergrund rückt.Ein weiterer Schwachpunkt ist, nicht mit Blick auf die Atmosphäre, sondern viel mehr in Bezug auf dem Weg durch die Geschichte, der Erzähler. Der kommentiert dauernd jegliches untersuchte Element wie ein nerviger Märchenonkel, was den Spieler teils mehr Ratlosigkeit spendiert als aufzuklären. Die Rätsel sind eher unterfordernd und verlangen kaum mehr als das Finden eines Utensils oder Schlüssels, der zum Weiterkommen gebraucht wird. Allzu gut versteckt sind die aber nicht, sodass auch hier kaum Freude aufkommt. Ebenso wird auch der mythische Faktor der Cree-Indianer im Prinzip kaum erwähnt, obwohl er anscheinend einen großen Einfluss auf die Geschichte hat.Mit Kona erwartet euch ein weiterer "Walking-Simulator", der eine zwar nicht wesentlich komplexere, aber doch vielfältigere Spielmechanik bietet als seine Nebenbuhler. Ihr bewegt euch durch die Wildnis, durchsucht Häuser und marschiert weiter. Der Stil der 70er Jahre Kanadas wurde authentisch umgesetzt. Alte Holzöfen spenden Wärme, der Dieselgenerator Strom und der kantige Pickup war seinerzeit sicherlich auch ein Schmuckstück. Trotzdem wirkt die Grafik etwas verwaschen, fast möchte man sagen altbacken, das umso mehr auffällt, sobald ihr ein Gebäude betretet. Unschön ist auch der Nachlade-Donut, der das Spiel mittendrin stoppt und nach kurzer Zeit wieder freigibt. Das hätten die Entwickler hübscher lösen können. Das stört besonders in der nicht primär für diesen Check gespielten Xbox-One-Fassung, die bei diesen Nachladern auch gerne mal 15 bis 20 Sekunden stillsteht, bis es weiter geht.Fans des Genres sollten mit Kona vielleicht lieber noch warten, bis die nächste Folge erscheint und die Richtung des Spiels deutlicher erkennen lässt. Die Spielzeit von zwei bis maximal fünf Stunden fällt im Gegensatz zum Preis nicht gerade üppig aus und versorgt euch nur mangelhaft mit ordentlichem Adventure-Futter. Wer trotzdem zugreift erhält eine stimmige Atmosphäre abseits des sonst üblichen Zombiegeschehens, das so ein Survivalspiel meist mit sich bringt. Alle geschriebenen Texte sind ins Deutsche übersetzt worden, gesprochen wird teils englisch und französisch. Der unterlegte Country-Soundtrack geht auf jeden Fall ins Ohr.