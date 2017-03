PC XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Die Hexfeldkarte ist ein Alleinstellungsmerkmal von Faeria.

Magic - The Gathering mit Hexfeldtaktik: Deckbuilding und Spielmechanik

Beim Deckbuilding (hier mit Tutorial-Hinweis) könnt ihr euch richtig austoben.

Im Pandora-Modus wählt ihr je eine von fünf Karten, bis ihr 30 habt.

Taktische Kämpfe und Spielmodi

Klasse: Ihr könnt mit einem Mausklick ziehen und mit entsprechender Bewegung auch das anzugreifende Hexfeld auswählen.

Fazit

Sammelkartenspiel mit taktischen Hexfeldkämpfen

Einzel- und Mehrspieler

Für Einsteiger bis Profis

Preis: Free2Play // Steam-Boosterpack 31,99 Euro

In einem Satz: Fesselndes "nur noch eine Partie" Kartenspiel, das sich mit dem spannenden "Brettspielcharakter" von Hearthstone abhebt

In unserer Rubrik Indie-Check stellen wir regelmäßig ein interessantes PC-Spiel eines unabhängigen Entwicklerstudios vor. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.2005 hatten die zwei Freunde und begeisterten-Spielerunddie Idee, ein strategisches und an Magic angelehntes Kartenspiel namensauf den PC zu bringen. 2013 wurde daraus ein Vollzeitprojekt: Die Belgier gründeten Abrakam und erzielten auf Kickstarter mehr als 92.000 US-Dollar. 2015 erfolgte der Umstieg auf und ein Neuanfang mit Unity. Zudem lieferte ein Investor eine Finanzspritze, die auch die Umsetzung für den Mobil-Bereich ermöglichen sollte. 2016 startete schließlich der Early-Access auf Steam. Ein Jahr später haben wir uns für euch mit der Release-Version ins taktische F2P-Kartenspiel gestürzt, um zu sehen, ob Jean-Michel und Martin ihre vor 12 Jahren entstandene Idee in ein unterhaltsames Spiel verwandelt haben.In Faeria bestehen eure Decks aus 30 Karten. Es kann sich zusammensetzen aus neutralen, blauen, grünen, roten und gelben Karten, wobei die Farben (sozusagen Fraktionen) einen jeweils unterschiedlichen Spielstil ermöglichen. So setzt beispielsweise ein gelbes Deck eher auf Rush-Taktiken, grün auf mächtige Kreaturen. Ihr könnt die Farben aber auch beliebig kombinieren. Allerdings solltet ihr dabei behutsam vorgehen. Warum erfahrt ihr später!Anders alsspielt Faeria auf einem Hexfeld. Am oberen Ende sitzt euer Gegner in seinem Orb, unten befindet sich euer Alter Ego. Schaden fügt ihr per Zauber oder per Kreatur zu. Dazu muss die Kreatur aber zunächst zum Gegner gelangen. Beschwören könnt ihr eure Diener grundsätzlich nur auf eurem eigenen Land. Die Mehrheit der Einheiten kann sich zudem nicht über Wasser bewegen, das zunächst das Spielfeld dominiert. Ihr müsst also erst mal Hexfelder mit Land bestücken. Das klappt von eurem Orb aus, und dann immer angrenzend an euer eigenes Land oder an ein Land, auf dem ihr eine Einheit habt.Ihr könnt pro Runde zwei Ebenen spielen oder ein Spezialgebiet: See (blau), Gebirge (rot), Wald (grün) oder Wüste (gelb). Diese Spezialgebiete sind besonders wichtig, da die farbigen Karten mindestens ein ihr zugeordnetes Geländefeld benötigen und auch nur auf diesen beschworen werden können. Interessant: Es gibt auch Karten, die zwei Geländetypen benötigen oder von mehreren Feldern profitieren (die neutrale Karte Oasis Explorer mit Power (Angriffswert) drei und Life drei erhält bei der Beschwörung +1/+1 für die Kontrolle von zwei Seen und zudem +1/+1 für die Kontrolle von zwei Wüsten). Das erinnert an Magic und das Deckbuilding gewinnt dadurch eine spannende Komponente.Zum Beschwören benötigt ihr neben Ländereien auch "Faeria", sozusagen das Mana des Spiels. Ihr erhaltet drei pro Runde. Es gibt aber auch vier Faeria-Brunnen. Habt ihr zu Beginn eurer Runde eine Einheit neben einem Brunnen stehen oder zieht eine Einheit neben einen Brunnen, erntet ihr je ein Faeria. Natürlich können auch Karten und Kreaturen einen Einfluss auf euer Faeria haben.Durch das "Brettspiel-Feeling" mit der Hexfeldkarte wird Faeria im Vergleich zu Hearthstone entschleunigt. Zusätzlich zu den aus Hearthstone bekannten Mechanismen spielt ihr gegebenenfalls mit mehrfarbigen Decks und müsst euch entscheiden, ob ihr Land spielt (wenn ja, welchen Typ und wohin!) oder stattdessen lieber eine zusätzliche Karte zieht oder ein Faeria einheimst. Außerdem könnt ihr natürlich eure Einheiten oder Produktionsgebäude (zum Beispiel gewährt ein Gebäude zu Beginn eurer Runde einer eurer Einheiten +1/+0) an verschiedenen Orten beschwören und bewegt eure Einheiten übers Land, die noch dazu Spezialfähigkeiten haben.So können manche kein Faeria sammeln, bekommen Boni, wenn sie neben einem der beiden "feindlichen" Faeria-Brunnen beschworen werden, manche können mehrere Felder ziehen, sich nur in Seen und dem Ozean bewegen, über Gegner und Hindernisse springen oder wie das Belagerungsgerät in gerader Linie über die Karte schießen. All dies führt in jeder Runde zu mehreren spannenden Entscheidungen und Herausforderungen. Selbstverständlich könnt ihr mit Zaubern auch eure Kreaturen buffen (Beispiele: Erster Schaden wird negiert, Boni auf die Werte) oder gegnerische Einheiten vernichten. Kreaturen mit Taunt müssen immer direkt angegriffen werden. Außerdem gibt es Kreaturenfähigkeiten, die sich beim Beschwören auswirken, andere wiederum im Kampf oder beim Tod.Um euch gut in das Spiel einzufinden, wird euch Stück für Stück mehr über darüber erklärt. Ihr solltet daher ruhig einige Zeit in der Solokampagne verbringen. Als Belohnung winken etwa Erfahrungspunkte (mit steigendem Level werden auch vorgefertigte Decks freigeschaltet die, so ihr denn die Karten habt, automatisch erstellt werden; notfalls bestückt ihr den Rest des Decks selbst). Zudem gibt es Münzen (für den Shop), Memoria (Karten craften; ihr könnt auch Karten entzaubern um Memoria zu erhalten) und Truhen (enthalten fünf Karten, die es in vier Seltenheitsstufen gibt).Neben mehr oder minder (ihr habt nur 1 Lebenspunkt statt der maximal 20) normalen Zweikämpfe gibt es auch Puzzle-Quests, die meist nicht zu fordernd sind, euch aber Spielkonzepte näherbringen. Vor einer Partie solltet ihr auch immer einen Blick auf die "Daily Quests" werfen, die euch zum Beispiel eine Belohnung für das Ausspielen grüner Karten geben könnten. Im Multiplayerbereich könnt ihr nur zum Spaß oder Ranglistenpartien spielen.Dazu kommt noch der Pandora-Modus, für den ihr eine Münze (erspielbar oder aus dem Shop) benötigt. Dann erhaltet ihr jeweils die Wahl zwischen mehreren Karten, auch legendären und speziellen Pandora-Karten, bis ihr schließlich 30 Karten habt. Eure Belohnung hängt davon ab, wieviele Spiele ihr gewinnt bis ihr die maximal erlaubte Zahl an Toden (bei unseren Tests zunächst drei, nach dem zweiten Münzeinwurf nur zwei) erleiden musstet. Die Wartezeit für Multiplayer-Partien war mit 20 bis 40 Sekunden angenehm kurz.Faeria orientiert sich mit seinem Farbensystem klar an Magic - The Gathering, setzt aber mit seiner Hexfeldtaktik im Vergleich zum Spiel von Wizards of the Coast oder Hearthstone klar eigene Akzente. Die Konsequenz hieraus ist das Einziehen weiterer Entscheidungsebenen und damit ein im Vergleich zu Hearthstone entschleunigtes Spielerlebnis. Die Umsetzung ist Abrakam dabei gelungen: Optisch macht Faeria einiges her, die Karten sind schön gezeichnet, die Einführung ebenso wie die Solokampagne machen Spaß, da auch die KI recht intelligent zieht.Die taktischen Kämpfe sind fordernd und für passionierte Rundentaktiker eine echte Bereicherung. Die Wahl zwischen Land, Karte und Faeria ist ebenfalls spannend, zumal sie den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann. Items im Shop wie neue Orbs, Kartendecks oder Truhen (bis auf die Mythic-Truhe) könnt ihr auch mit den erspielbaren Münzen erwerben, was aber doch einige Zeit dauert. Nötig ist das allerdings nicht zwingend. Das Balancing macht einen guten Eindruck, wobei eine abschließende Beurteilung sicher erst nach dutzenden Stunden möglich ist und sich auch immer wieder ändern kann.Gerade die Ranglisten-Partien sind fordernd und die taktischen Möglichkeiten während der Schlacht und die entsprechende Zusammenstellung eines gegebenenfalls mehrfarbigen Decks machen einen großen Teil des Reizes von Faeria aus. Da es F2P ist, solltet ihr als passionierte Kartenspieler Faeria herunterladen. Erst recht, wenn ihr Rundenkämpfe mögt. In unserem "Let's Try"-Video zeigen wir euch die grundlegenden Mechaniken und, wenn auch nicht immer erfolgreich, Spielmodi.