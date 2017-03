Kickstarter: Zwölfjähriger finanziert eigenes GTA-Spiel - für 100 Euro

"Ich möchte, dass mein Spiel wie GTA wird und ich bin erst zwölf Jahre alt. Daher hätte ich gerne eure Hilfe bei diesem Projekt." Mit diesem kurzen, aber prägnanten Statement hat der zwölfjährige Dagen aus England auf Kickstarter für sein Spiel The Country geworben. Sechs Unterstützer sind seinem Wunsch nachgekommen und haben das Geld gespendet. 113 britische Pfund, umgerechnet etwa 128 Euro, sind dabei zusammengekommen.

Das Spiel, das Dagen knapp mit "where you can shoot and stuff" charakterisiert und dessen bisherige Screenshots noch nicht viel Aussagekraft haben, soll kostenlos auf Steam erscheinen. "Er wolle später Spieleentwickler werden und mit dem Geld seiner Familie ein glückliches Leben ermöglichen", schreibt der junge Brite weiter. Außerdem habe sein Vater ihm das erlaubt. Auf der Kickstarter-Seite zu The Country könnt ihr euch selbst ein Bild machen, ob wir es mit einem rührenden Kinderprojekt zu tun haben, oder ob doch etwas anderes dahintersteckt.