Xbox One Scorpio angeblich mit 4K-Capture-Funktion und integriertem Netzteil

Microsoft wird die Xbox One Scorpio erst auf der E3 im Juni offiziell vorstellen, doch die Gerüchteküche kommt mehr und mehr in Fahrt. Nachdem Microsoft mit dem Onlinestellen der Produktseite (siehe auch Microsoft schaltet die Produktseite online) erneut beteuerte, dass die Konsole bei Spielen zur nativen 4K-Auflösung in der Lage sein wird, möchte Windows Central nun Informationen zur Videoaufnahme-Funktion erhalten haben.

Wie die Newsseite mit Verweis auf vertrauenswürdige, nicht näher benannte Quellen berichtet, soll die Capture-Funktion aufgenommene Spielszenen in 4K und mit 60 Bildern pro Sekunde speichern. Zum Vergleich: Die Xbox One (S) legt ihre Aufnahmen in 720p mit 30 Bildern pro Sekunde ab, während die PS4 Pro auf 1080p bei ebenfalls 30 Bildern kommt.

Darüber hinaus hat die Quelle auch Informationen zum Netzteil der Scorpio durchsickern lassen. Das soll wie zuletzt bei der Xbox One S erneut in die Konsole integriert sein, nachdem die normale Xbox One und zuvor die Xbox 360 noch auf eine externe Lösung setzten. Microsoft hat die Gerüchte bisher nicht kommentiert – und damit ist vor der E3 auch nicht zu rechnen.