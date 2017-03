Switch: Weltweit bisher 1,5 Mio. Konsolen verkauft; 9 von 10 mit Zelda

Dem Branchenbeobachtungsdienst SuperData zufolge, hat Nintendo weltweit bisher 1,5 Millionen Einheiten der neuen Konsole Switch absetzen können. SuperData bezieht sich dabei auf Daten von GfK und Famitsu, durchaus renommierten Quellen.

Nintendo hatte als Verkaufsziel bis Ende März zwei Millionen Einheiten prognostiziert, im Licht der aktuellen Verkaufsdaten erscheint dies durchaus realistisch. SuperData gibt weiterhin an, dass 89 Prozent der Switch-Käufer The Legend of Zelda - Breath of the Wild dazu gekauft haben. Basierend auf den Verkaufszahlen kann also von etwa 1,3 Millionen verkauften Zelda-Spielen ausgegangen werden - und das ohne die ebenfalls erhältliche Fassung für die WiiU einzubeziehen.

So oder so dürfte die Erleichterung im Nintendo Management groß sein, zumindest der Launch der Konsole hat geklappt und ist eine solide Basis für die weitere Entwicklung. Wie aber bereits das 3DS gezeigt hat, ist ein erfolgreicher Launch nicht alles. Spieler wollen für die Konsole auch Spiele sehen. Bei der Switch ist hier zumindest der Release von Mario Kart 8 Deluxe für den nächsten Monat geplant; ob dieses Remake den Schwung des Launchs weitertragen kann, bleibt abzuwarten.