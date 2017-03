Nintendo Switch: WiFi-Funktion soll Grund für schwankende Bildrate sein

Switch

So gut wie jeder Switch-Besitzer dürfte seine Zeit aktuell vor allem mit einem bestimmten Spiel verbringen: The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test: Note 9.5) – und das wahlweise am Fernseher oder unterwegs am Tabletscreen. Wer die Option, fließend zwischen TV- und Mobilbetrieb zu wechseln, regelmäßig anwendet, hat aber vermutlich auch schon gemerkt, dass insbesondere Zelda auf dem großen Bildschirm zu Schwankungen in der Bildrate neigt. Die allerdings sind nicht zwingend rechenintensiven Situationen im Spiel zuzuordnen, sondern treten stattdessen eher willkürlich auf.

Der Grund für das Framedrop-Problem könnte nun gefunden sein. Wie Nintendo Life berichtet, wird dieses durch die WiFi-Funktion verursacht. Demnach sucht die Konsole bei eingeschalteter Auto-Connect-Funktion immer wieder nach WiFi-Verbindungen, wodurch die CPU für einen kurzen Moment ungewöhnlich stark beansprucht werden soll. Das wiederum führt dann dazu, dass leistungshungrige Spiele wie eben Zelda in der Performance runtergehen.

Die WiFi-Verbindung als Schuldiger wurde Nintendo Life auch von einem Drittentwickler bestätigt, der jedoch nicht namentlich genannt werden möchte. Diesem zufolge sei sich Nintendo des Problems bereits bewusst. Der Konsolenhersteller arbeite an einer Lösung, die per Firmware-Update nachgereicht werde. Bis dahin bleibt euch lediglich die Möglichkeit, das Auto Connect für drahtlose Verbindungen manuell abzuschalten.