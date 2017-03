Cloth Map: Neue Dokumentationsreihe über Videospiele in verschiedenen Ländern und Kulturen

Bereits im September letzten Jahres konnte der ehemalige Spielejournalist Danny O'Dwyer mit Hilfe einer crowdfinanzierten Kampagne seine Dokumentationsreihe noclip rund um Videospiele erfolgreich realisieren (siehe unsere News Noclip: Danny O'Dwyer startet Dokumentationsreihe zu Videospielen). Nun hat Drew Scanlon, der zuletzt acht Jahre als Video-Producer für die US-Spieleseite Giant Bomb tätig war und kürzlich Internetbekanntheit aufgrund seines "White Guy Blinking"-Memes erlangte, ein ähnliches Projekt auf Patreon vorgestellt. Unter dem Namen "Cloth Map" soll eine Reisedokumentationsserie entstehen, die den Einfluss von Videospielen auf Spieler rund um die Welt beleuchten soll. Der Filmemacher wirft dabei einen Blick auf die unterschiedlichen Stellenwerte und Formen, die Spiele in verschiedenen Ländern und Kulturen haben. Damit verbindet er seine Leidenschaften Videospiele, Filmemacherei und Reisen, die ihn schon nach Island und Südkorea geführt haben.

Die Videos sollen dabei für jeden frei zugänglich auf Youtube erscheinen, während die Patreon-Unterstützer Zugriff auf exklusives Bonusmaterial wie Extended Cuts oder Outtakes erhalten sowie über direktes Feedback auf die Projektpläne Einfluss nehmen können. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden hat sich Scanlon eine monatliche Spendensumme von über 16.000 US-Dollar dank mehr als 2300 Unterstützern gesichert. Damit hat er schon die Finanzierungsziele erreicht, bei denen das Projekt sofort an den Start gehen und in neue und bessere Ausrüstung investiert werden kann.

Im Video am Ende dieser News bekommt ihr einen ersten Eindruck davon, welchen Weg Drew Scanlon mit Cloth Map einschlagen will. Zudem zeigen seine früheren Beiträge für Giant Bomb aus Island zu Eve Online, Südkorea zu Starcraft 2 oder von der E3 2013 aus Los Angeles, wie in etwa die Cloth Map-Reihe am Ende aussehen könnte.