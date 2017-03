Nintendo Switch: Produktionskosten sollen der Grund für höhere Spielepreise als bei Xbox One und PS4 sein

Switch

Vergangene Woche haben wir darüber berichtet, dass die Nintendo-Switch-Version des kommenden Puzzle-Adventures Rime teurer als die Umsetzungen für PC, Xbox One und die PS4 sein wird (mehr dazu hier: Rime: Tequila Works gibt Release-Termin bekannt). Die britischen Kollegen von Eurogamer.net gingen der Sache auf den Grund und fragten bei Tequila Works nach. Daraufhin gab das Studio in einem Statement an, dass die Preise „auf den Entwicklungs- und Produktionskosten für die jeweiligen Plattformen basieren“.

Laut Eurogamer liegt es wohl an den Modulen der Switch, die es in den Varianten mit 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB und 32 GB gibt und die in der Produktion wesentlich teurer als die Blu-ray-Discs sein sollen. Die Kosten können bei größeren Mengen zwar gespart werden (je höher die Anzahl, desto günstiger), für Indie-Studios, die keine riesigen Verkaufsmengen ihrer Titel erwarten und daher weniger produzieren, sind die Kosten dennoch beachtlich. Hierzulande kostet Rime für die Switch mit 39,99 Euro daher rund fünf Euro mehr als für andere Plattformen (34,99 Euro). Einen ähnlichen Preisunterschied kann man auch bei Nintendos Puyo Puyo Tetris sehen. Doch warum kosten dann digitale Versionen genau so viel wie die Box-Fassungen?

Eurogamer will erfahren haben, dass Nintendo hier bestimmte Vorgaben hat, nach denen digitale Spiele den gleichen Preis wie die Retail-Umsetzungen haben sollen. Damit soll laut dem Artikel verhindert werden, dass die Käufer nur noch zur günstigen digitalen Variante greifen und die Retail-Verkäufer meiden. Die Vorgaben könnten laut dem Bericht auch der Grund dafür sein, weshalb immer weniger Indie-Entwickler Retail-Versionen bringen und ihre Titel nur noch online vertreiben. Man spart die Produktionskosten und kann sein Spiel auf allen Plattformen zum gleichen Preis anbieten. Ein Beispiel hier ist etwa Snake Pass von Sumo Digital, das nur als Download erscheint und in Großbritannien für alle Systeme 15,99 Britische Pfund kosten soll.

Bereits im Vorfeld wurde Nintendo von einigen Nutzern für den hohen Preis der Konsole (hierzulande 330 Euro) kritisiert. Noch mehr kritische Stimmen gibt es für die angesetzten Spielepreise. So kostet Mario Kart 8 Deluxe, obwohl es im Vergleich zu anderen Plattformen relativ wenig neue Inhalte mitbringt, mit 59,00 Euro genauso viel wie The Legend of Zelda - Breath of The Wild (im Test), während für Super Bomberman R 49,99 Euro verlangt werden.