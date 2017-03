Humble Mobile Bundle „Best of Strategy“ gestartet mit Age of Civilizations, Worms 4 und mehr

Im Humble Store wurde das Mobile Bundle Best of Strategy gestartet, der unter anderem Titel, wie Age of Civilizations, Worms 4, Guild of Dungeoneering und Hero Generations für Android umfasst. Auch der eine oder andere Soundtrack ist mit im Paket dabei. Ihr zahlt wie immer was ihr wollt und könnt den Geldbetrag frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Hier das ganze Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,94 Euro):

Age of Civilizations (ab 2.3)

Battle for the Galaxy 5,00 US-Dollar In-App Purchase (ab 4.0.3)

(ab 4.0.3) Epic War TD 2 (ab 4.0)

(ab 4.0) MechCom 1 (ab 2.0.1) + MechCom 2 (ab 2.3)

(ab 2.0.1) + (ab 2.3) Zehn Prozent Rabatt auf das Humble-Monthly-Abo

Ab 3,00 US-Dollar (2,83 Euro):

Anomaly Defenders (ab 2.2) + Anomaly 2 (ab 2.3) + Soundtracks

(ab 2.2) + (ab 2.3) + Soundtracks Kingdom Rush Frontiers + Kingdom Rush Origins (ab 4.0) + Soundtracks

(ab 4.0) + Soundtracks Hero Generations (ab 2.3)

Ab 5,00 US-Dollar (4,71 Euro):