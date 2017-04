Darauf freuen wir uns im... April

Die GG-Redakteure verraten euch, auf was sie sich im kommenden Monat freuen – diesen Monat mit Gast-Autor Charles Cecil von Revolution Software.

Jörg Langer

Ghost in the Shell: Jörg war im Kino.

Christoph Vent

[FILME/SERIEN]Eigentlich wollte ich schreiben, dass ich mich auffreue – nun war ich aber bereits am 31.3. im Kino. Darum hier die Ultrakurz-Kritik: Erstaunlich wenig verhunzte Realfilm-Version einer berühmten Anime-Film-Vorlage. Nicht so philosophisch (und auch nicht so schnarchnasig-prätentiös an einigen Stellen) und mehr auf die Action getrimmt, aber alles andere als ein Schuss in den Cyborg-Ofen. Aber: zuwenig Asiaten für einen Film, der angeblich in Tokio spielt, das aber eher nach Shanghai aussieht und in Neuseeland realisiert wurde. Die Handlung ist erträglich bis gut, Scarlett Johansson sehenswert, dazu kommen viele fantastische Einstellungen und Bilder. Nur die Musikauswahl hat mich nicht ganz überzeugt; schade, dass es bis zum Abspann dauert, bis der gespenstische Sakralchor "A ga maeba" anstimmt (aus "Making of a Cyborg", Titellied des ersten Films).Vielleicht gebe ich mir Ende April auch noch– wobei ich den ersten Teil längst nicht so gut oder unsagbar lustig fand, wie die überwiegend hyperventilierende Kritik. Aber mit schlechter Laune komme ich da kaum aus dem Kino.[SPIELE/BRETTSPIELE] Obwohl ich mit meinem aktuellen Let's Play noch in Japan weile, freue ich mich doch sehr auf(dazu wird's aber definitiv kein Let's Play geben!). Die SdK nehmen wir morgen live in München auf zusammen, bis zum Test wird es wegen Testmusterverschleppung seitens Atlus' leider noch bis Ende nächster Woche dauern. Bei Persona 4 Golden habe ich um den Jahreswechsel herum ja nicht mehr weitergespielt, nachdem ich gut 30 Stunden Zeit investiert hatte. Insoweit fühle ich mich gut gerüstet für den neuen Mix aus "Alltags-/College-Simulator", Superhelden-Tum und etwas Philosophie.Ansonsten plane ich im April, entwedermit Bretonia-DLC zu spielen oderinklusive des gerade erschienenen "Frühjahrs-Patchs".[SONSTIGES] Ich habe nun endlich mit dem zweiten Teil vonangefangen,, von Cixin Liu. Den ersten Teil kann ich, trotz einiger Längen, jedem SF-Interessierten empfehlen, der mit dem Genre nicht nur Raumschiffe in Verbindung bringt, und der nichts gegen Otherland-Einlagen hat. Mal sehen, ob die Suspense auch im zweiten Teil erhalten bleibt (habe nur den kurzen Prolog gelesen bisalng) – denn das "Geheimnis" ist doch eigentlich seit Ende des ersten Bands aufgedeckt. Wenn ich über Ostern Zeit habe, traue ich mich außerdem vielleich anvon Gene Wolfe (erschienen im November 2016). Der eine oder andere von euch weiß, dass ich ein großer Verehrer von Gene Wolfe bin. Seine Antwort auf einen Fan-Brief von mir aus den späten 80ern verwahre ich wie eine Reliquie. Doch die wenigsten seiner Bücher der letzten zehn, 15 Jahre haben mich noch "abgeholt", weder bei den Themen noch der Schreibe. Und nichts ist schlimmer, als von einem Idol enttäuscht zu werden. Andererseits ist nichts schöner, als zu bemerken, dass es das Idol noch immer kann...

[FILME/SERIEN] Vor wenigen Monaten habe ich mit House of Cards eine Entdeckung gemacht, die eigentlich alles andere als ein Geheimtipp ist, von mir aber sträflich missachtet wurde. Wie gut es war, der Netflix-Serie eine Chance zu geben! Die ersten zwei Staffeln rund um Frank Underwood (grandios gespielt von Kevin Spacey) und seine Politiker-Machenschaften wurden innerhalb kurzer Zeit durchgeschaut, nach einer kurzen Modern-Family-Pause geht es im April endlich mit der dritten und vierten Staffel weiter – schließlich startet schon im Mai ganz frisch die fünfte Staffel.



Eigentlich hätte ich an dieser Stelle auch noch gerne geschrieben, dass ich mir Battle Royale im Kino anschauen werde. Richtig, der Film ist eigentlich schon 17 Jahre alt. Nach der Streichung vom Index bringt Capelight die japanischen Hunger Games nun aber noch mal in ausgewählte deutsche Kinos. Bis nach Ingolstadt, das wäre von der Entfernung das nahegelegendste Filmtheater, fahre ich dafür aber nicht. Dafür ist mir die Gefahr, dass mir der Film heutzutage nicht mehr zusagt, doch zu groß. Ioh hole lieber noch mal die DVD raus.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Schaue ich mir die Releaseliste der nächsten Wochen an, fallen mir dort eigentlich nur zwei Spiele ins Auge, die ich mehr oder weniger sofort angehen werde. Eines davon ist Yooka-Laylee. Eigentlich bevorzuge ich bei Jump-and-runs ja die klassische 2D-Seitenperspektive. Das liegt aber vermutlich daran, dass es viel schwieriger ist, mit 3D-Plattformern eine ähnliche Qualität zu erreichen. Bei Playtonic Games – immerhin stecken dahinter einige ehemalige Rare-Leute – bin ich aber guter Hoffnung, dass sie es hinbekommen. Der putzige Grafikstil hat es mir eh schon angetan.

In Outlast 2 gruseln wir uns auf einer Farm.

Mein zweiter April-Titel könnte gegensätzlicher kaum sein: Outlast 2. Den ersten Teil fand ich richtig toll, auch wenn gerade zum Ende hin ein wenig der Gewöhnungseffekt einsetzte und es die Entwickler nicht mehr so häufig wie in der ersten Hälfte schafften, mich mit ihren gut eingesetzten Scare Jumps zusammenschrecken zu lassen. Das neue Setting draußen auf dem Land klingt interessant und ist sicher eine schöne Abwechslung zur Irrenanstalt aus dem ersten Outlast. Eine Sorge habe ich allerdings noch: Wegen Resident Evil 7, das ich komplett in VR durchgespielt habe, könnte es jetzt auch bei Outlast 2 passieren, dass ich mir hier immer wieder denken werde, dass dort einiges an schlummerndem VR-Potential drinsteckt.



[SONSTIGES] Zum Pokal-Halbfinale meiner Borussia gegen Eintracht Frankfurt ist es mir etwas zu weit, dafür gehe ich mir in wenigen Wochen in der Allianz Arena bei Bayern München gegen Borussia Dortmund anschauen, wer denn unser Gegner im Finale wird (ich bin halt optimistisch). Meine Hoffnung ist ja, dass es ähnlich spektakulär wird wie vor zwei Jahren. Auch 2015 trafen die beiden Vereine im Halbfinale aufeinander und lieferten sich einen Pokalfight bis ins Elfmeterschießen, in dem mit Lahm und Alonso gleich zwei Bayern-Spieler kurz vor dem Schuss ausrutschten. Als Begleiter eines BVB-Fans stand ich damals im Gästeblock, wo die Stimmung – das muss ich neidlos anerkennen – die gesamte Spielzeit und natürlich danach gigantisch war. Dieses Mal mache ich aber einen auf Event-Besucher und sitze irgendwo im neutralen Bereich.



Fabian Knopf

[SPIELE/ BRETTSPIELE] Im April freue ich mich darauf endlich mal bei alten Spielen aufholen zu können. Ich wiederhole meine Aussage vom letzten Monat, aber es sind einfach noch viel zu viele gute Titel ungespielt auf meinem Stapel. Da ist es super, dass im April gar nicht so viele Titel für mich raus kommen.



Andererseits erscheint natürlich zu Beginn des Aprils gleich einmal Persona 5, was im Stundenpensum sicher 50 Prozent des sonstigen Stapels gleichkommt. Den vierten Teil habe ich nie selbst gespielt, aber mit Begeisterung viele Stunden komplett zugeschaut. Und einige andere Titel der Shin Megami-Reihe, zuletzt die Tokyo Mirage Sessions ♯FE, konnten mich ziemlich begeistern. Hier werde ich also sicher zuschlagen und selbst in die Persona-Teile einsteigen.



Ansonsten wird mich vielleicht noch Psycho-Pass - Mandatory Happiness hervorlocken können. Vom Spiel weiß ich nur, dass es parallel zur ersten Staffel der namensgebenden Anime-Serie läuft. Die fand ich aber gar nicht schlecht – Cyberpunk und Dystopien können mich immer sehr begeistern – von daher könnte es durchaus sein dass ich zugreife und mich durch das Visual Novel arbeite.



[SONSTIGES] Abseits vom digitalen freue ich mich darauf endlich wieder ein neues Buch anzufangen. Ich kämpfe mich schon seit einiger Zeit durch China Mievilles The City & The City, das eigentlich schon eine durchaus interessante Murder-Mystery ist. Aber sein ungewöhnlicher SF-Twist macht es für mich sehr mühsam zu lesen, da es teilweise schwer vorstellbar ist. Grundprämisse ist, dass zwei Städte am gleichen Ort sind, aber Gebäude, Straßen und Leute teilweise zur einen, teilweise zur anderen Stadt gehören. Die Bewohner blenden instinktiv alles aus, was nicht zu ihrer Stadt gehört, und Verstöße werden von einer fremden Macht geahndet. Mal sehen, ob ich mir dann als nächstes eine von Jörgs Empfehlungen genauer ansehe, oder doch meinen Stapel abarbeite. der inzwischen ähnlich hoch dem Spielestapel geworden ist.



Benjamin Braun

[FILME/SERIEN] Da ich die Woche vor Ostern komplett für mich habe, werde ich endlich mal dazu kommen, die zweite Staffel vonzu schauen. Die erste mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson begann enorm stark, das Finale fand ich dann allerdings reichlich öde. Angeblich soll Staffel 2 schwächer als die erste sein, ich bin gespannt, wie mein Urteil ausfällt. Mit Colin Farrell hat die zweite Staffel prinzipiell aber sogar bessere Karten. Mochte den anfangs nicht so sonderlich, aber das sieht mittlerweile ganz anders aus.

Noch mehr gespannt bin ich eigentlich nur auf Fargo. Der Film der Coen-Brüder war und bleibt grandios – wenngleich ich ihn bis heute nur von der ramschigen DVD-Erstauflage von Concorde kenne. Praktisch jeder, der die erste Staffel der Serie geschaut hat, behauptet, sie sei noch besser als der Film. Mal schauen. Selbst wenn es am Ende nur halbwegs mit der Kinoproduktion mithalten kann, werde ich gewiss meinen Spaß haben.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich bin froh, dass der April nicht so vollgestopft mit neuen Spielen ist. Ich freue mich besonders auf Outlast 2. Das Horror-Spiel hat mir trotz störendem E3-Messelärm schon im vergangenen Jahr in LA richtig gut gefallen. Ich hatte zwar nicht den Eindruck, dass Red Barrels Grundlegendes an der Spielformel des ersten Teils ändern wird, aber nach dem äußerst atmosphärischen Erstling stört mich das kein bisschen. Schließlich haben sich die Entwickler vor allem technisch verbessert, und die Story klingt für mich deutlich vielversprechender als das ausgelutschte „Journalist sucht allein in der finsteren Irrenanstalt nach der Wahrheit“ des Vorgängers. Ja, ich bin sicher. Das wird keines der Spiele, die ihrer Fortsetzung eine „2“ anhängen, sondern ein intensives Horror-Erlebnis.

In Sachen Atmosphäre freue ich mich nur auf ein Spiel noch mehr: Syberia 3. Ich habe erst vor wenigen Wochen den ersten Teil noch mal mittels Abwärtskompatibilität auf Xbox One gespielt und war fast noch genauso fasziniert von dieser Welt und der Geschichte von Kate Walker wie damals. Genau das ist es auch, was ich mir vom dritten Teil erhoffe: ein Abenteuer, das mich mitreißt, mit seinen märchenhaften Ideen und seiner künstlerisch herausragenden Kulisse vom Anfang bis zum Ende fesselt. Ich hoffe nur, dass die deutsche gute Lokalisation gut wird. Die deutsche Sprachversion war schließlich mit Abstand die größte Schwäche der beiden ersten Teile.

[SONSTIGES] Nachdem es im März so viel geregnet hat und es meist noch ziemlich frisch draußen war, freue ich mich vor allem auf mehr Sonne und höhere Temperaturen. Schließlich will die Winterjacke auch endlich mal wieder in die Waschmaschine. Ansonsten erwarte ich einige spannende Begegnungen in der Bundesliga. Immerhin geht’s für den FC um die mögliche Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. An den letzten internationalen Auftritt kann ich mich nur noch vage erinnern. „Verdamp lang her“, wie Wolfgang Niedecken singen würde. Aber nach einer bislang guten Saison bin ich zuversichtlich und würde es auch ertragen, wenn das am Ende doch nicht klappt. Im April können wir aber in jedem Fall schon mal eins klarmachen: Dass wir am Ende vor Gladbach und Leverkusen stehen werden!