Playstation Now: Sonys Streamingdienst demnächst auch mit PS4-Titeln

Bisher können über Sonys kostenpflichtigen Streamingdienst Playstation Now nur PS3-Titel gespielt werden. Wie der Hersteller kürzlich via Playstation Blog bekannt gab, werden bald auch PS4-Spiele zum Streamen angeboten. Ein Extra-Abo wird laut Sony dafür nicht benötigt. Ihr werdet als Abonnent aus dem gesamten Katalog wählen können. Weitere Details dazu sollen näher zum Release folgen. Wann genau es soweit sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der PS3-Katalog für Playstation Now umfasst aktuell nach Angaben des Herstellers insgesamt 483 Titel. Im vergangenen Monat gab das Unternehmen bekannt, dass der Dienst für PS3, PS-Vita und Sony-TVs eingestellt und nur noch für PC und die PS4 angeboten wird (mehr dazu hier: Playstation Now wird für PS3, PS-Vita und Sony-TVs eingestellt / Service bleibt nur für PS4 und PC bestehen). In Deutschland ist der Streamingdienst nach wie vor nicht verfügbar. In Europa bietet Sony diesen lediglich in den Niederlanden, Belgien und im Vereinigten Königreich an.