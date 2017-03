Spieleveteranen-Podcast #91: Nintendo Switch, Richard Garriott

Der Spieleveteranen-Podcast #91 steht ab sofort für Patreon-Spender zum Download bereit. Am 15. März um 9:00 Uhr wird die Folge für alle freigeschaltet.

Die neue Konsole Switch ist seit gut einer Woche erhältlich. Heinrich und Jörg tauschen ihre Praxiserfahrungen mit Gaststar Julian Eggebrecht (Factor 5) aus, der auch Insider-Anekdoten zu Nintendos Hardware-Historie auf Lager hat. Und das ist nicht der einzige illustre Gast in dieser Episode: Richard Garriott alias Lord British ist unter die Buchautoren gegangen. Wir plaudern mit dem Ultima-Schöpfer über seine Autobiographie Explore/Create, Weltraumreisen, den Stand der Dinge bei Shroud of the Avatar und einiges mehr. Abgerundet wird das Programm von einer Zeitschriften-Zeitreise, die uns in den März 2007, 1997 und 1987 führt.

0:00: 19 Smalltalk

0:00:19 Hallo und willkommen

0:01:40 Heinrich hat Explore/Create gelesen, die Autobiografie von Richard Garriott (Interview am Ende dieser Episode).

gelesen, die Autobiografie von Richard Garriott (Interview am Ende dieser Episode). 0:03:21 Jörg erlebte selber eines von Richards Halloween-Haunted-House-Spektakeln.

0:08:33 Warren Spector, Asteroiden, VR und Spiele-Sexszenen: Jörg berichtet von seinem Besuch auf der Game Developers Conference.

0:18:08 Die Patreon-Kampagne der Spieleveteranen erreicht einen neuen Meilenstein.

0: 20:07 Spezialgast Julian Eggebrecht und die Nintendo Switch

0:20:27 Julian Eggebrecht stellt sich vor.

0:24:23 Die drei Switch-Jäger berichten, wie sie an ihre Konsolen gekommen sind.

0:29:22 Alltagserfahrungen mit der Nintendo Switch: Spielen wir lieber am Fernseher oder im portablen Modus?

0:33:45 Julian zur Leistungsfähigkeit der Hardware.

0:38:36 Ist der schwache Third-Party-Support ein Problem? Oder sollte sich Nintendo gar nicht erst groß um »Schrammelware« anderer Firmen bemühen?

0:49:15 Die Switch ist der logische Nachfolger der Wii und könnte den 3DS dauerhaft ersetzen, auch wenn Nintendo derzeit etwas anderes behauptet.

0:52:23 Wie sich Factor 5 einst in die SNES-Hardware hackte und zu Nintendo-Planungsmeetings über neue Konsolen eingeladen wurde.

1:07:09 Warum es der Switch zum Start wohl noch an Streaming-Apps fehlt?

1:14:44 Wie geht’s eigentlich der Factor 5 GmbH und den Turrican-Rechten?

1:17:37 Warum Bomberman-Fan Julian vom Switch-Spiel Super Bomberman R so enttäuscht ist.

1: 20 :13 Zeitreise: März 2007, 1997, 1987

1:20:39 GameStar 4/2007, u.a. mit Stalker , dem ersten Witcher , Jade Empire und Gothic 3 als Sieger der Leserwahl zum Spiel des Jahres 2006.

, dem ersten , und als Sieger der Leserwahl zum Spiel des Jahres 2006. 1:29:10 PC Player 4/1997, u.a. mit einer bizarren Titelbild-Collage, Personaländerungen, MDK , Sonic , Theme Hospital , Battlecruiser 3000AD und der Patch-Odyssee von Bundesliga Manager 97 .

, , , und der Patch-Odyssee von . 1:43:00 Happy Computer 4/1987, u.a. mit Nemesis, Jail Break (das Thin-Lizzy-Album ist besser), Brettspiel-Hybrid Football Fortunes, einem Interview zu World Games, dem Gewinner der Leserwahl »Spiel des Jahres 1986« – und warum waren eigentlich die Spieletests so klein?

1:5 3 : 00 Vorschau

1:53:16 Podcast 92 (für Patreon-Unterstützer), zweite März-Hälfte.

1:54:04 Podcast 93 (für alle), erste April-Hälfte.

1:55:09 Tschü-üss – und hier kommt noch Richard.

1:5 5:26 Interview mit R ichard Garriott 1:55:31 Mond oder Mars? Richard muss noch etwas fürs nächste Weltraum-Ticket sparen.

1:57:25 Richards Autobiographie Explore/Create widmet sich sowohl der Spielehistorie als auch seinen abenteuerlichen Reisen.

2:01:51 Warum Ultima 8 nur kurz und Ultima 9 gar nicht erwähnt wird – und es bereits Ideen für weitere Bücher gibt.

nur kurz und gar nicht erwähnt wird – und es bereits Ideen für weitere Bücher gibt. 2:07:38 Richard über den Kontakt zu Fans, das raue Online-Klima und böse Briefe in den Achtzigern.

2:11:58 Wie stark ist er bei Shroud of the Avatar involviert und wann erscheint die erste Story-Episode?

involviert und wann erscheint die erste Story-Episode? 2:18:08 Richard und Ultima, geht da vielleicht noch was?

2:23:10 Es muss nicht immer Weltraum sein: Richards Reisetipps.



Viel Spaß beim Anhören!