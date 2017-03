Switch WiiU

In den letzten sechs Wochen war die Spielekost von Jörg Langer eher von Klasse als von Masse geprägt. Falls ihr nun hofft, er würde insgesamt weniger Text darüber schreiben, habt ihr die Rechnung ohne Breath of the Wild gemacht... und ohne Halo Wars 2, einem Testprozess-Desaster, wie Jörg es selten erlebt hat.