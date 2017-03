Deutscher Computerspielpreis 2017: Nominierungen bekanntgegeben

Bevor am 26. April die gemeinsame Initiative der Wirtschaft und des Deutschen Bundestags den Deutschen Computerspielpreis 2017 in Berlin verleiht, sind nun die Nominierten in 12 der 14 Kategorien bekannt gegeben worden. So wird der Preis in der Sparte "Bestes Deutsches Spiel" an Shadow Tactics - Blades of the Shogun, Portal Knights oder On Rusty Trails gehen. Als "Bestes Internationales Spiel" können sich The Last Guardian, The Legend of Zelda - Breath of the Wild und Uncharted 4 - A Thief's End Hoffnungen machen. In der Kategorie "Bestes Multiplayer-Spiel" gehen 1-2-Switch, Battlefield 1 und Overwatch ins Rennen. Die komplette Liste der Nominierten findet ihr auf der Homepage zum Computerspielpreis 2017.

Die Jury 2017 setzt sich aus 50 Vertretern aus Politik sowie Spiele- und Entertainment-Branche zusammen. So entscheiden in diesem Jahr unter anderem Gunnar Lott, Petra Schmitz, Petra Fröhlich und Nova Meierhenrich über die Preisträger aus 453 eingereichten Spielen. Als Preisgeld werden insgesamt 550.000 Euro ausgeschüttet. Zum Publikumspreis wird es ab 20. März ein Online-Voting geben.

Der Deutsche Computerspielpreis wird seit 2009 vergeben und gilt mittlerweile als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche in Deutschland. Im letzten Jahr räumte The Witcher 3 - Wild Hunt gleich drei Preise ab. Weitere Preisträger waren unter anderem Anno 2205, The Climb und Indie Arena Booth. Der Deutsche Computerspielepreis blickt allerdings auch auf eine kritisch betrachtete Historie zurück. So wurde vor einigen Jahren etwa die Nominierung "gewalthaltiger" Spiele grundsätzlich unterbunden. Die seltsam anmutende und verfälschende Grundausrichtung wurde später von den Veranstaltern im Rahmen einer "Neuausrichtung" der Preisverleihung korrigiert. Zu den wichtigen deutschen Medienpreisen im Bereich der Computer- und Videospiele zählt neben dem Deutschen Computerspielepreis der Deutsche Entwicklerpreis, der in Kooperation mit verschiedenen Sponsoren aus beziehungsweise aus dem Umfeld der Branche seit dem Jahr 2004 vergeben und vom Veranstalter Aruba Event organisiert wird.