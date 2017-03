Kein Interesse am Spiel/ keine Meinung. 60% Ein guter und würdiger Erbe zu Planescape Torment. 11% Erzählerisch stark, spielerisch sehr durchwachsen. 11% Ein herausragend gutes Rollenspiel. 10% Nicht schlecht, aber alles in allem nur mittelprächtig. 5% Ein absolut miserables Spiel. 2% Es hat gute Seiten, insgesamt aber ein schwaches RPG. 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer, die sich eine Meinung zum Spiel gebildet haben, halten Torment für einen würdigen Erben des Klassikers Planescape Torment (knapp 29 Prozent), weitere 24 Prozent halten es gar für ein herausragend gutes RPG. Als erzählerisch gut, spielerisch jedoch eher durchwachsen empfinden es gut 27 Prozent, insgesamt als mittelmäßig stufen es 13 Prozent ein. Als schwach (knapp 3 Prozent) oder sogar mies (knapp 4 Prozent) stufen es jedoch nur die wenigsten ein. Die Prozentangaben beziehen sich allerdings lediglich auf 40 Prozent aller Umfrageteilnehmer, denn nahezu zwei Drittel davon haben gar kein Interesse am Spiel oder keine Meinung darüber.Ursprüngliche News:Vor ein paar Wochen veröffentlichte inXile mit Torment - Tides of Numenera (im Test: Note: 8.0 ) seinen Kickstarter-finanzierten "geistigen Erben" zu Planescape Torment für PC und Konsolen. Ähnlich wie im Vorgänger fällt das Rollenspiel sehr textlastig aus und geizt nicht mit erzählerisch außergewöhnlichen und bisweilen grotesken Ideen. Moderne Elemente sucht man in Torment allerdings eher vergebens – viel klassischer hätten Entwicklungsleiterund sein Team beiSpieleschmiede das Abenteuer jedenfalls nicht gestalten können.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, was ihr von Torment - Tides of Numenera haltet. Gefällt euch das Rollenspiel mit seinem klassischen Ansatz besonders gut oder seid ihr letztlich sogar eher enttäuscht von dem, was inXile auf PC, PlayStation 4 und Xbox One abgeliefert hat? Vielleicht liegt eure Meinung zum Spiel auch irgendwo dazwischen, da Torment euch zwar erzählerisch gefallen hat, euch spielerisch jedoch nicht begeistern konnte. Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie jedes Mal bis zum kommenden Montagmorgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach nehmen wir die Auswertung vor, präsentieren das Umfrageergebnis und geben euch einen Überblick über das entstandene Meinungsbild.Wie üblich bitten wir euch nicht bloß, an der Umfrage teilzunehmen, sondern eure Meinung in den Kommentaren ausführlicher zu schildern und mit der Redaktion sowie den anderen Usern zu diskutieren. Was hat euch an Torment - Tides of Numenera besonders gut gefallen, was hingegen überhaupt nicht?Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.