GDC2017: Stellaris Utopia angesehen – Addon will Midgame ausbauen

PC

Im Test nicht unbedingt begeistert hatte uns das Weltraum-Strategiespiel Stellaris (Note: 6.5), was uns nicht abhielt, mit den Machern Ende 2016 ein ausführliches Interview zu führen. Auf der GDC 2017 haben wir uns mit Utopia ein umfangreiches Add-on zeigen lassen, bei dem es um das Management des eigenen Sternenreichs geht. So könnte das leicht schwächelnde Midgame interessanter werden.

Insbesondere gibt es in Utopia riesige Habitate: Weltraumstationen, die sich wie kleine Planeten verhalten, inklusive ansiedelbarer Bevölkerungseinheiten. Sie sind sehr gut für Forschung geeignet, aber verständlicherweise schlecht in Sachen Agrikultur und Mineraliengewinnung. Sie stellen eine "Megastruktur" da, die man über die Ascension-Perks freischaltet. Einer der Vorteile der Habitate ist, dass man dadurch in einem kompakteren Gebiet ein schlagkräftiges Reich unterhalten und dabei die "Nur 5 Systeme direkt steuerbar"-Regel unterlaufen kann, natürlich mit Willen der Entwickler.

Wie uns Game Director Martin Anward erklärt, baut man die Habitate über jedem halbwegs großen Planeten, in ein durchschnittliches Sonnensystem passen vier bis sieben. Man kann auch mehrere Habitate gleichzeitig konstruieren (das dauert natürlich eine Weile). Darüber hinaus bringt Stellaris: Utopia noch weitere Megastrukturen, von denen man immer nur eine gleichzeitig konstruieren darf: Die Ringwelt stellt ein besonders großes Habitat mit vier Sektionen dar, der Science Nexus ist ein wahrer Forschungsmotor, die Dyson Sphere wird nach und nach um die Sonne des Systems gebaut und nutzt, wenn sie irgendwann unter Einsatz von hunderttausenden von Mineralien fertig ist, diese als Energiequelle – und bringt fortan satte 400 Energiepunkte pro Monat. Das Sentry Array wiederum lässt ihren Besitzer die gesamte Galaxie betrachten.

Utopia führt außerdem mit den Traditionen quasi "Sozialpolitiken" à la Europa Universalis 4 ein. Indem man Unity-Punkte sammelt, erhält man Ascension-Perks wie "One Vision", "Flesh is Weak" oder "Engineered Evolution". Um das Endgame aufzufrischen, kann man sich Ascension-Ziele setzen. Es gibt drei Pfade: den "biologischen" (die eigene Zivilisation beherrscht die Evolution), den "psionischen" (man wird in die "Shroud" eingehen) und den "synthetischen". Bei letzterem geht es darum, die eigene Rasse zunächst zu Cyborgs und später zu Robotern zu machen. In der Demo zeigt uns Martin eine solche Rasse, die Terranex heißt: Sie benötigt keine Nahrung mehr, sondern nur noch Energie. Als Cyborgs leben ihre Anführer länger, als Roboter schließlich sind sie unsterblich. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil im Spiel – allerdings mögen insbesondere spirituell orientierte Konkurrenten Roboterrassen mal so gar nicht...

Utopia wird es erlauben, konkrete Politiken für die kontrollierten Rassen einzuführen, also wie man sie behandeln will. Darunter ist die Vollbürgerschaft ebenso wie die Sklaverei – dann darf man wählen, ob man unterlegene Völker als Haussklaven, Kämpfer, Nutztiere (!) oder "normale" Sklaven behandeln möchte. Oder wir entscheiden uns für "Purging" und verdrängen oder töten fremde Bevölkerungseinheiten. Bei der Indoktrination schließlich geht es mehr darum, fremde Völker zu observieren und ihre ethischen Prinzipien nach und nach den eigenen anzupassen.

Bei Spielstart stehen weitere Optionen für die eigene Zivilisation zur Verfügung, etwa das "Hive Mind": Deren Mitglieder fungieren als ein Organismus, ohne jeden individuellen Willen. Insofern gibt es auch keine Zufriedenheit, auf die ihr achten müsstet. Allerdings darf man als Hive Mind nur über andere Hive Minds herrschen, andere Rassen können nur getötet oder vertrieben werden. Die Diplomatie ist noch vorhanden, aber stark beschränkt. Wer allerdings als Hive Mind die "Biological Ascension" freischaltet, darf auch andere Rassen in den Stock integrieren. Andere Rassen wiederum können via biologischem Aufstieg Hive-Mind-Rassen "befreien". Eine andere neue Zivilisationsoption sind die "Fanatischen Säuberer". Diese können schlicht andere Rassen nicht ertragen; ihre Diplomatie kennt nur zwei Optionen: Beleidigung und Kriegserklärung.

Stellaris: Utopia scheint sich einiger Probleme des Hauptspiels anzunehmen und den Verwaltungspart des Spiels auszubauen. Es soll am 6. April 2017 für 19,99 Euro erscheinen.