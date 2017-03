Ape Out: Trailer und Steam-Demo zum kommenden Smash 'em-Up veröffentlicht

Der Indie-Entwickler Gabe Cuzzillo und der Publisher Devolver Digital haben einen Trailer zu Ape Out veröffentlicht. In dem kommenden Smash 'em Up spielt ihr einen ausgebüchsten Gorilla, der sich nach seinem Ausbruch aus dem Käfig gegen bewaffnete Gegner behaupten muss.

Ähnlich, wie in Hotline Miami (Testnote: 8.0), steuert ihr den mächtigen Affen aus der Vogelperspektive und könnt eure Feinde mit brutalen Methoden zur Strecke bringen. Der Gorilla ist in der Lage, seine Gegner zu schnappen und sie als (teilweise wild um sich schießende) Schutzschilde zu nutzen, oder sie einfach in die Gegnermassen zu schleudern, um große Sauereien anzurichten. Es gibt verschiedene Arten von Widersachern, die euch unter anderem mit Pistolen, Sturmgewehren und auch Flammenwerfern auf den Pelz rücken.

Ape Out wird noch diesen Sommer für PC und (noch nicht näher genannte) Konsolen erscheinen. Auf Steam könnt ihr den Trailer bereits als kurze Demo nachspielen und wenn ihr diese ohne zu sterben durchzockt, auch schon mal ein erstes Achievement freischalten.