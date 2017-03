Final Fantasy 15: Trailer zu Episode Gladiolus von der PAX East 2017 & kleine Überraschung für DLC-Käufer

XOne PS4

Erst kürzlich konnten wir bereits ein paar Spielszenen aus dem DLC Episode Gladiolus für Final Fantasy 15 (Testnote: 8.5) von der PAX East 2017 in Boston bestaunen (mehr dazu hier: Final Fantasy 15: Gameplay-Video zeigt die ersten 15 Minuten aus dem Gladiolus-DLC). Nun hat der Entwickler und Publisher Square Enix auch einen offiziellen Trailer zum kommenden Zusatzinhalt veröffentlicht. Das Video könnt ihr euch im Anschluss an diese News anschauen. Eine japanische Version des Clips, haben wir für euch in den Quellenangaben verlinkt.

Während eines Panels hat der Producer Haruyoshi Sawatari unter anderem auch über die Spielzeit der anderen beiden geplanten DLCs gesprochen. Seinen Angaben zufolge werden Episode Prompto und Episode Ignis eine ähnliche Länge, wie die Geschichte von Gladiolus (also etwa zwei bis drei Stunden) haben. Wie Sawatari zudem verriet, erwartet die Käufer, die Episode Gladiolus durchspielen, eine Überraschung, die sich um Episode Promto dreht. Was genau das sein wird, sagte der Macher zwar nicht, es dürfte sich aber vermutlich um einen Teaser handeln.