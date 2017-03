The Legend of Zelda - Breath of the Wild: Kompletter Vortrag der GDC 2017 veröffentlicht

Switch WiiU

Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild (zum Test mit Video) hielten drei, maßgeblich an der Umsetzung des Spiels beteiligte Entwickler auf der GDC 2017 einen Vortrag. In diesem gingen sie auf einige der größeren Änderungen ein, die sie am aktuellen Teil der Zelda-Serie vorgenommen haben. Details zu diesem Vortrag findet ihr auch in unserer News GDC2017: Die Design-Geheimnisse hinter Legend of Zelda - Breath of the Wild. Der komplette Vortrag wurde von den Veranstaltern jetzt ungekürzt auf Youtube veröffentlicht. Er gliedert sich in drei, etwa gleichlange Abschnitte und ihr könnt ihn euch auch direkt am Ende dieser News anschauen:

Im ersten Abschnitt referiert der Leiter der Entwicklung Hidemaro Fujibayashi unter der Überschrift "The courage to say" über das bewusste brechen einiger gelernter Konventionen der Zelda-Serie. Ein großes Ziel der Entwickler sei die Freiheit des Spielers gewesen, somit mussten althergebrachte Spielmechaniken, wie zum Beispiel unpassierbare Wände, überdacht und eine neue Methode zur Führung des Spielers gefunden und umgesetzt werden.

Im zweiten Teil des Vortrags erfahrt ihr vom technischen Leiter für die Umsetzung Takuhiro Dohta unter der Überschrift "The wisdom to make" mehr zum technischen Unterbau von The Legend of Zelda - Breath of the Wild. Zum Beispiel, das für die für die korrekte Simulation der Physik die Havok Engine zum Einsatz kommt sowie eine eigene Chemie-Engine entwickelt wurde. Auch die Verwandlung des vermeintlichen 2D-Prototypen in eine 3D-Version findet ihr in Dohtas Abschnitt des Vortrags.

Den Abschluss macht der verantwortliche Designer Satoru Takizawa. Unter der Überschrift "The power to show" werdet ihr von ihm in die Entstehung des Aussehens des aktuellen Zelda-Teils eingeführt. Dabei lies sich der Künstler mit seinem Team nicht nur von den vorangegangenen Teilen der Serie inspirieren, auch die Kunst der letzten Jahrhunderte aus West und Ost wurden für den finalen Look des Spiels mit einbezogen.