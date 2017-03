Das spielen unsere User: Zusammenfassung aller 2016er Beiträge als EPUB-Dokument

Seit Anfang Februar könnt ihr euch das PDF-Dokument herunterladen, in dem alle Beiträge des Das spielen unsere User-Projekts (kurz „DU“) aus dem Jahr 2016 zusammengefasst sind. Etwas später als geplant folgt nun die inhaltsgleiche EPUB-Version dieser Zusammenstellung, die ebenfalls circa 20 Megabyte umfasst und ab sofort als Download bereitsteht.

Beachtet bitte, dass diese Umsetzung – die „handgemacht ist“ und es sich demnach nicht um eine Konvertierung des PDF-Dokument handelt – erstmal nur eine Art Experiment darstellt, um einfach mal zu schauen, wie groß (oder gering) das Interesse an dieser Art der Publikation überhaupt ist. Am Rande sei erwähnt, dass für eine mobi-Variante momentan leider die Zeit fehlt (auch eine schlichte Konvertierung erfordert Anpassungen).

Um die EPUB-Datei nutzen zu können, benötigt ihr zum Beispiel für euer Smartphone, Tablet oder auch euren Desktop-Rechner einen entsprechenden Reader. Da es von diesen unzählige in den App-Stores gibt, seien an dieser Stelle als Beispiele nur Aldiko (Android, iOS) und der Moon+ Reader (Android) für tragbare Geräte sowie Calibre (Website) für PCs genannt. Lasst es uns in den Kommentaren wissen, falls ihr andere EPUB-Software empfehlen könnt.

Ein kurzer Ausflug in das Layout-Land

Für diejenigen unter euch, die bislang noch nicht mit diesem E-Book-Dateiformat in Berührung gekommen sind: Ein großer Vorteil von EPUB-Dokumenten ist unter anderem, dass sich deren Layout – im Gegensatz zu PDFs – dynamisch dem Bildschirm des Ausgabegeräts anpasst, sodass (weitestgehend) problemlos jegliche Displaygröße bedient werden kann. Hinzu kommt, dass die Gestaltung vom Nutzer verändert werden kann, was sich beispielsweise beim Vergrößern oder Verkleinern der Schrift zeigt – eben so, wie es für das eigene Leseverhalten optimal ist. Wer möchte, kann jedoch auch das komplette Layout seinen eigenen Bedürfnissen anpassen, da dieses mittels Cascading-Style-Sheets-Anweisungen umgesetzt wird.

CSS ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das zahlreiche Möglichkeiten der Gestaltung bietet und vor allem bei der Website-Erstellung nicht mehr wegzudenken ist. Soweit die Theorie. In der EPUB-Praxis sieht das derzeit leider noch etwas anders aus, was zur Folge hat, dass ein vorgesehenes Layout von den Readern nicht immer korrekt beziehungsweise teils sehr unterschiedlich darstellt wird.

Ohne an dieser Stelle zu sehr auf die Details einzugehen: Neben Fehlern in der CSS-Interpretation und unterschiedlichen Rendering-Engines ist ein weiterer Grund für diesen unschönen Umstand, dass sich die Standard-Stylesheets der EPUB-Apps oftmals nicht überschreiben lassen und auch selten bekannt ist, wie diese überhaupt aussehen (um gegebenenfalls Einfluss auf ungünstige Kontrastverhältnisse von Schrift zu Hintergrund und ähnliches nehmen zu können). Zweifellos gibt es Wege und Mittel, ein Layout möglichst optimal beziehungsweise ohne zu große Unterschiede im Großteil der Reader darzustellen – allerdings kann das auch einen hohen zeitlichen Aufwand mit sich bringen, der nicht immer zur Verfügung steht.

Lange Rede, kurzer Sinn: Wundert euch nicht, falls die Gestaltung des EPUB3-Dokuments an einigen Stellen unpassend erscheint – das könnte eine „Anpassung“ des jeweiligen Readers sein.

Wie auch immer: Viel Spaß beim Lesen und Stöbern in der EPUB-Ausgabe der DU-Zusammenfassung für das Jahr 2016!