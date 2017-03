Arcade-Check: 2Dark – 2D-Stealth-Action-Horror-Adventure mit Story im Grenzbereich

PC XOne PS4 Linux MacOS

Hier folgen gleich vier Kinder dem vertrauenswürdigen und blutverschmierten Mann mit den Süßigkeiten Richtung Sicherheit.

Steuerung, Inventarmanagement und Zigarettenpause

Den nächsten Schritt wählt ihr aus eurer Einsatzzentrale, eurem Arbeitszimmer.

Zwischen den "Einsätzen" seid ihr im trauten Heim. Dort gibt es auch ein Feedback zu eurem letzten Einsatz. Hier schaut Jessie vorbei.

Rettet die Kinder – schleichend oder brutal!

Für ein Rätsel müssen wir die Puppen auf die richtigen Säulen setzen. Und natürlich erstmal an die Puppen kommen! Das Inventar könnt ihr bis auf eine Spalte verkleinern.

Fazit

Von hinten kommend machen wir kurzen Prozess. Die andere Wache ist eingeschlafen.

Stealth-Action-Horror-Adventure

Solospiel

Für Fortgeschrittene und Profis

Erhältlich seit 10. März für 29,99 Euro (Steam: Bis 17. März 19,99 Euro, dann 24,99 Euro)

In einem Satz: Packend-forderndes Horrorabenteuer mit Story im Grenzbereich

Der Arcade-Check stellt jeweils ein interessantes Downloadspiel vom Xbox-Marktplatz vor, egal ob Indie oder Vollpreis. Die Rubrik wird von unseren Usernundbetreut.Die französische Indie-Schmiede Gloomywood wurde 2014 von vier Freunden und Veteranen der Spieleindustrie gegründet. Mit dabei:, der Schöpfer des Horror-Klassikers. Darauf und auf den 2D-Pixelartstyle dürfte der Name ihres Debut-Titelshinweisen, der am 10. März für PC, PS4 und Xbox One erschienen ist. In dem Stealth-Action-Horror-Adventure übernehmt ihr die Rolle des Detective Smith. 1969 wurde auf einem Camping-Trip wider willen nicht nur seine Frau massakriert, sondern auch seine beiden Kinder Sandra und Martin entführt.Sieben Jahre später verschwinden in Gloomywood weiterhin Kinder. Seine nicht ganz legalen Aktivitäten auf den Spuren der Kindesentführer haben Smith eine Suspendierung vom Dienst eingebracht. Nur die nicht eingeweihte Kollegin Jessie unterstützt den gebrochenen Smith noch. In 2Dark schickt ihr euch nun an, im Wege der Selbstjustiz die Kinder vor ihrem ungewissen Schicksal zu bewahren und lebt in der Hoffnung eine Spur zu Sandra und Martin zu finden, an deren Überleben ihr glaubt. Möge der Horror beginnen.2Dark spielt nicht nur in der Vergangenheit, sondern bietet euch mit seinem detailreichen Pixelartstyle auch echtes Retro-Feeling. Jeder der sechs Schauplätze ist dabei höchst unterschiedlich gestaltet. Gleich im ersten Level wird auf das Klischee des Horrorclowns in einem stillgelegten Vergnügungspark zurückgegriffen, wobei euch auch die Steuerungbeigebracht wird. Bequem lauft ihr mit dem linken Analogstick umher. Mit dem Digi-Kreuz bewegt ihr euch im Inventar. Und das müsst ihr managen! Mit Y nehmt ihr Gegenstände in die Hand, wobei manche in die Linke (Taschenlampe, Putzeimer), andere in die Rechte (Waffen, Brecheisen) wandern. Ihr benutzt den Gegenstand in eurer aktiven rechten Hand dann mit RT (mit LT wird geschlichen). Um etwas zu untersuchen, macht ihr eure Hand automatisch frei. Mit LB/RB könnt ihr den zuletzt verwendeten Gegenstand wechseln, und so beispielsweise schnell die Taschenlampe wegpacken oder nach einer Interaktion die Pistole zücken. Außerdem dürft ihr Gegenstände aufeinanderziehen um sie zu kombinieren. Beispielsweise das Feuerzeug auf die Zigarettenschachtel. Rauchen tötet zwar, in 2Dark könnt ihr so aber speichern! Dabei habt ihr nur einen Spielstand zur Verfügung (reicht!), könnt ein Level aber auch einfach neu starten.Nicht nur die ganze Geschichte um Kindesentführungen ist starker Tobak: Im Kampf spritzt das Blut die Umgebung voll, ihr hinterlasst blutige Fußspuren und zieht Leichen in dunkle Verstecke. Auch die Unholde gehen nicht immer zimperlich miteinander um. Immer wieder lohnt es sich einfach versteckt stehenzubleiben, um ihre als Text eingeblendeten Gespräche mitzuverfolgen und mehr über die Hintergründe zu erfahren. Ihr trefft allerdings auch Personen, die euch nicht per se feindlich gesonnen sind oder euch sogar unterstützen. Dazu kommen Tiere, darunter auch Löwen. Die haben wir gezielt zu Entführern gelockt, damit sie mit ihnen kurzen Prozess machen. Hat geklappt! Überhaupt bietet euch jeder Schauplatz unterschiedliche Vorgehensweisen. Ihr könnt versuchen, alles und jeden niederzumetzeln, was aber angesichts knapper Munition und der schlechten Aussicht auf Erfolg gegen alle Gegner im Nahkampf zu bestehen, nicht zwingend die beste Wahl ist. Ihr könnt die Level auch schleichend und komplett ohne Tötungen beenden. Oder aber ihr schleicht euch von hinten an Gegner heran und schaltet einen nach dem anderen im Assassinen-Stil aus. Am leichtesten fahrt ihr mit einem Mix aus allen möglichen Herangehensweisen. Abgeschlossen habt ihr einen Schauplatz schließlich, wenn ihr alle Beweise gesichert und alle Kinder (die ihr mit Anweisungen steuern und mit Bonbons zusätzlich locken könnt) gerettet habt.2Dark ist ein wirklich düsteres und ernstes Abenteuer, das mit den Themen Verlust, Kindesentführung und Selbstjustiz in Grenzbereiche geht. Dabei werden euch teils harte Entscheidungen abverlangt. Einmal haben wir nach dem Laden des Spielstandes eine friedliche Person getötet, in der falschen Annahme, sie hat einen Schlüssel, den wir brauchen. Danach war durchaus ein schlechtes Gewissen präsent. Spielmechanisch und nach kurzer Eingewöhnung in die Steuerung geht 2Dark unglaublich gut von der Hand. Zum Spiel gehört auch, auf die sich in den Levels bewegenden Figuren zu achten. Dabei spielen Licht und Geräusche eine große Rolle, auf die ihr achten müsst, aber auch zu eurem Vorteil nutzen könnt. Fehltritte, vor allem unkoordinierte Kämpfe, werden schnell mit dem Tode bestraft.Mit der Spielwelt müsst ihr interagieren und beispielsweise (Licht)Schalter umlegen, an Stromkästen spielen, Schlösser und Behältnisse aufbrechen, Gegenstände einsammeln oder Kinder aus Kisten befreien. Die Gefahr der Entdeckung und eures Todes, etwa auch durch Abstürze in der Spielwelt, sind dabei euer steter Begleiter.Optik, Soundkulisse und Geschichte machen 2Dark zu einem packenden, beklemmenden Erlebnis. Und genau das sollte ein gutes Horror-Adventure liefern. Wenn ihr dem Horror-Genre zugetan seid solltet ihr daher auf der Plattform eurer Wahl zugreifen. In unserem gut 90-minütigen "Let's Try"-Video könnt ihr die Geschehnisse am ersten Schauplatz mitverfolgen.