Rocket League: Psyonix über Verkaufszahlen und einen potentiellen Nachfolger

PC XOne PS4 Linux MacOS

Wie Jeremy Dunham, Vice President von Psyonix, kürzlich in einem Interview mit Kinda Funny Games bekannt gab, hat der Multiplayer-Titel Rocket League einen neuen Meilenstein bei den Verkaufszahlen erreicht. Demnach knackte das Spiel inzwischen die Zehn-Millionen-Marke. Die Gesamtanzahl der registrierter Spieler liege laut Dunham bei über 29 Millionen (Splitscreen-Spieler und Gratis-Kopien für PS-Plus-Abonnenten inklusive). Rund ein Viertel davon (also etwa sieben Millionen Spieler) haben den Titel im vergangenen Monat gespielt, was zeigt, dass die Community auch mehr als eineinhalb Jahre nach der Veröffentlichung noch sehr aktiv ist.

Im Verlauf des Gesprächs auf einen möglichen Nachfolger angesprochen, antwortete Dunham, dass das Entwicklerteam sich aufgrund des anhaltenden Erfolgs aktuell lieber auf neue Inhalte für das Spiel, als auf eine Fortsetzung fokussieren möchte. Es wäre einfach der falsche Schritt, einer immer noch stetig wachsenden Community schon jetzt einen Nachfolger vorzulegen und sie erneut zur Kasse zu bitten, erklärte der Macher und merkte an, dass derzeit intern über Features für das Spiel nachgedacht wird, die erst in ein oder zwei Jahren erscheinen. Fans von Rocket League können also noch eine ganze Weile mit Unterstützung des Titels rechnen.