The Westerner: Adventure um Fenimore Fillmore als HD-Version veröffentlicht

Das 2004 erschienene Point-and-Click-Adventure The Westerner um den sympathischen Möchtegern-Cowboy und Sheriff Fenimore Fillmore ist ab sofort als Remastered-Version auf Steam und im Appstore erhältlich. Für die Neuauflage zur Feier des 20. Jahrestags des Vorgängers 3 Sculls of the Toltecs hat das Studio Casual Brothers (Orc Attack) das Spielprinzip des seinerzeit von der Presse gefeierten Adventures unangetastet gelassen. Lediglich die Grafik wurde komplett überarbeitet und an den aktuellen HD-Standard angepasst.

Das komplett in deutscher Sprache vertonte Spiel versetzt euch in den Wilden Westen. In der Stadt Starek City tretet ihr gegen den skrupellosen Viehbaron John Starek an, der die Farmer der Gegend bedroht. Dies erledigt ihr in klassischer Point-and-Click-Tradition mithilfe von Dialogen, Rätseln und Puzzleeinlagen. Auf dem Weg durch die 3D-Örtlichkeiten hilft euch dabei ein Fadenkreuz bei der Interaktion. Über 30 Minuten animierte Videosequenzen führen die Geschichte fort, die voller satirischer Anspielungen auf die gängigen Klischees über Cowboys und Indianer steckt.