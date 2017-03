The Walking Dead - Staffel 3: Release-Termin für die dritte Episode bekannt

PC 360 XOne PS3 PS4 MacOS

Der Entwickler Telltale Games hat während eines Panels im Zuge der PAX East 2017 in Boston den lang erwarteten Release-Termin für die dritte Episode der dritten Staffel von The Walking Dead bekanntgegeben. Die „Above the Law“ (zu Deutsch: „über dem Gesetz“) getaufte Folge wird nach Angaben des Studios zum Ende diesen Monats, am 28. März 2017 veröffentlicht.

Während des Panels wurde ein kurzer Clip präsentiert, der eigentlich exklusiv für die Besucher der PAX gedacht war und einen kleinen Einblick in den weiteren Verlauf der Story lieferte. Inzwischen wurde das Video aber auch auf dem YouTube-Kanal von MMGAMING hochgeladen.