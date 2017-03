Friday the 13th - The Game: Killer-Video von der PAX East 2017

PC XOne PS4

Im Rahmen der diesjährigen PAX East in Boston hat Gun Media einen neuen Trailer zu seinem kommenden Multiplayer-Horrorspiel Friday the 13th - The Game präsentiert. Der Clip versetzt euch in die gute alte VHS-Zeit und ist wie ein Musikvideo gestaltet. Zu den Klängen des Songs „Killer“ aus der Feder der schwedischen Sleaze-Metal-Band Crazy Lixx demonstriert der berühmt berüchtigte Serienkiller Jason Voorhees, auf wie viele blutige Arten er im Spiel die glücklosen Teenies, die seinen Weg kreuzen, ins Jenseits schicken kann.

Unklar ist bisher nach wie vor, wann genau der Titel das Licht der Welt erblicken wird. Nachdem der Release bereits mehrmals verschoben wurde, blieb es zuletzt beim zweiten Quartal 2017. Die PAX East hat hier leider keine neuen Erkenntnisse gebracht. Sobald Gun Media konkret wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns. Den besagten Clip könnt ihr euch auf YouTube anschauen.