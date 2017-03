Final Fantasy 7 Remake: Director Tetsuya Nomura über integriertes Deckungssystem, neue Boss-Taktiken & mehr

PS4

Im vergangenen Monat hat Square Enix während der diesjährigen Monaco Anime Game International Conference zwei neue Screenshots zum kommenden Remake von Final Fantasy 7 präsentiert (mehr dazu hier: Final Fantasy 7 Remake: Game Director zeigt zwei neue Screenshots aus dem Spiel). Eines der Bilder zeigte den Protagonisten Cloud sitzend in Deckung hinter einer Kiste und sorgte in der Community für Spekulationen über ein mögliches Deckungssystem. In einem Interview mit der japanischen Famitsu (via Gematsu) hat sich nun der Game-Director Tetsuya Nomura dazu geäußert und die Vermutungen der Fans offiziell bestätigt.

Wie er erklärte, wird es im Spiel storybedingt Situationen geben, in denen ein direktes Vorgehen nicht möglich und das Schleichen erforderlich sein wird. Die ursprüngliche Version des Spiels löste es durch zufällige Begegnungen, die das Schleichen unnötig machten. Da das Remake jedoch nahtlose Gefechte bieten wird, habe er sich dafür entschieden, dass die Einführung eines Deckungssystems für den Realismus notwendig war. „Ihr könnt es dazu verwenden, um euch zu verstecken, bis feindliche Soldaten vorbeiziehen, oder um unbemerkt eine Granate zu werfen und eure Feinde zu vernichten“, so der Entwickler. Das Schleichen wird, sofern es nicht von der Geschichte vorgeschrieben ist, keine Pflicht sein. Ihr könnt euch also genauso gut auch einfach direkt in den Kampf stürzen und eure Gegner direkt angehen.

Nomura sprach auch über den zweiten Screenshot, der den ersten Bosskampf mit Cloud und seinem Kumpel Barret Wallace gegen den riesigen Guard Scorpion zeigt. Wie der Macher angab, habe man den Kampf stark erweitert, so dass ihr nun auch die Besonderheiten der Umgebung zu eurem Vorteil nutzen könnt, indem ihr im Kampf frei zwischen Cloud und Barret hin und her wechselt. Trefft ihr also beispielsweise auf Feinde, die aufgrund ihrer Position auf der Karte für Clouds Klinge unerreichbar sind, könnt ihr zu Barret switchen und die Sache aus der Distanz erledigen. „Auf diese Weise wird der Kampf noch taktischer“ erklärt Nomura und merkt an, dass es auch Objekt- und Umgebungszerstörungen im Kampf geben wird. Dies betrifft auch die Gegner, denen ihr bestimmte Teile abschlagen oder abschießen könnt (wie etwa die Beine des Skorpions). Nomura verriet auch, dass der Guard Scorpion mitten im Kampf zwischen verschiedenen Modi schalten und Fähigkeiten zeigen wird, die man nicht aus dem Originalspiel kennt. Ihr werdet euch auch von fliegenden Raketen und anderen Überraschungen in Acht nehmen müssen, weshalb der Kampf laut dem Entwickler viel wuchtiger ausfällt.