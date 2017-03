Mittelerde - Schatten des Krieges: Spielstände aus dem Vorgänger möglicherweise übertragbar

PC XOne PS4

Spieler, die das 2014 erschienene Action-Adventure Mittelerde - Mordors Schatten (Testnote: 8.0) durchgespielt haben, werden ihre Spielstände möglicherweise in den kürzlich angekündigten Nachfolger Mittelerde - Schatten des Krieges (Preview) übertragen können. Dies deutete zumindest Monolith Productions Creative Vice President Michael de Plate in einem Interview mit den britischen Kollegen von Games Radar an.

Bei der Frage, ob die Spieler ihre Spielstände aus Mittelerde - Mordors Schatten mitnehmen werden können, kam de Plate ein wenig ins Schleudern und räumte ein, dass er nicht sicher sei, was er darüber erzählen darf, bevor er das Thema mit dem obligatorischen „kein Kommentar“ beendete. Die Möglichkeit ist damit zwar noch nicht offiziell bestätigt, eine richtige Absage war das aber auch nicht. Hebt eure Spielstände also vorerst lieber auf.

Mit der Übertragung von Spielständen können die Spieler möglicherweise auf alte Bekannte aus dem Vorgänger treffen, oder die Konsequenzen ihrer Entscheidungen in der Fortsetzung erleben. Sollte Monolith das Feature offiziell bestätigten, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.