Cities - Skylines: Paradox verrät die Verkaufszahlen & kostenloser DLC angekündigt

PC XOne Linux MacOS

Vor zwei Jahren, am 10. März 2015, brachte der Entwickler Colossal Order die Aufbausimulation Cities - Skylines (Testnote: 7.0) für Windows, Linux und Mac auf den Markt. Wie der Publisher Paradox Interactive nun pünktlich zum zweijährigen Jubiläum offiziell bekannt gab, hat der Titel einen neuen Meilenstein in Punkto Verkaufszahlen erreicht. Nach Angaben des Unternehmens wurden weltweit bisher mehr als 3,5 Millionen Kopien des Spiels verkauft. Die Zahlen umfassen sowohl die digitalen, als auch Retail-Verkäufe auf allen drei Plattformen. Laut Paradox-CEO Fredrik Wester avancierte der Titel bereits nach dem Release schnell zu einem Erfolg:

Das Spiel brach vom ersten Tag an Rekorde. Mit 250.000 verkauften Einheiten in den ersten 24 Stunden markierte es seinerzeit den größten Release in der Geschichte unseres Unternehmens und über die letzten zwei Jahre wurde die Community immer größer und hingebungsvoller. Cities - Skylines ist eine beispielhafte Spielerfahrung, auf die wir bei Paradox sehr stolz sind, es unterstützen zu können. Es ist ein Spiel, das die Spieler auch zwei Jahre nach dem Launch noch mit Freude genießen. Wir sagen Happy Birthday, gratulieren Colossal Order zu diesem Erfolg und bedanken uns bei allen unseren Spielern.

Das Dankeschön kommt in Form eines kostenlosen DLCs, der in Kürze für alle Plattformen verfügbar sein wird. Das Pearls from the East getaufte Paket wird ein Set von drei neuen Gebäuden umfassen, die allesamt von der chinesischen Architektur inspiriert wurden. Dabei handelt es sich um einen Panda-Zoo, einen chinesischen Tempel, sowie den Shanghai Pearl Tower. Colossal-Order-CEO Mariina Hallikainen bedankte sich ebenfalls bei den Fans:

Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Cities - Skylines all unsere Leben hier bei Colossal Order veränderte. Es ist das Spiel, an dem wir alle zusammen seit Jahren gearbeitet und von dem wir gemeinsam geträumt haben. Zu sehen, wie viele Menschen sich dafür interessieren und wie unsere unglaubliche Community ihre Städte und Modifikationen miteinander teilt, war für uns sehr erfüllend und inspirierend. Im Namen des gesamten Teams möchte ich mich hiermit bei allen unseren Spielern für die anhaltende Unterstützung bedanken.

Mit Mass Transit arbeitet das Studio bereits an der nächsten großen Erweiterung, die unter anderem weitere öffentliche Verkehrsmittel, wie Monorail-Züge, Fähren, Seilgondeln und Blimps (Zeppeline) ins Spiel bringt (mehr dazu hier: GDC2017: Cities Skylines-Addon Mass Transit angeschaut und Zeppeline fliegen lassen). Noch in diesem Jahr soll der Titel auch für die Xbox One erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es derzeit aber noch nicht.