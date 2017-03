Steam: Neue Regelung bei Reviews und Bewertungsdurchschnitt

Valve hat in seinem Steam-Blog Änderungen am Nutzer-Review-System bekanntgegeben. Demnach fließen künftig nur noch Reviews in die Gesamtbewertung ein, die von Käufern des Produktes verfasst wurden. Spieler, die kostenlos an ein Spiel gelangt sind, etwa als Geschenk oder während eines Gratiswochenendes, werden hier nicht weiter berücksichtigt.

Valve bezeichnet diese Maßnahme als Teil seiner "Bemühungen, die Relevanz und Genauigkeit des Bewertungsdurchschnitts eines Produktes zu verbessern". Nutzer von Gratis-Angeboten können zwar nach wie vor Reviews schreiben, die für den Kauf nicht unerhebliche Durchschnittswertung eines Spiels im Shop wird dadurch jedoch nicht mehr beeinflusst.

In den Kommentaren unter dem Blog-Eintrag entstanden erwartungsgemäß hitzige Diskussionen. Während viele User die bessere Transparenz vor allem im Hinblick auf gefakte, vom Entwickler selbst geschriebene oder in Auftrag gegebene Reviews lobten, stieß die Neuregelung bei ebenso vielen auf Kritik. So besteht unter anderem die Befürchtung, langjährige, treue und ehrliche Nutzer würden dadurch entmündigt und die Gesamtheit für die Fehler Einzelner bestraft.