Unexplored: Creature Update, Part 2 bringt neuen Content und schraubt am Balancing

PC Linux MacOS

Bereits gestern ist der zweite Teil des "Creatures Update" für das Roguelite Unexplored (zu unserem Indie-Check von Unexplored) erschienen. Die Macher des Dungeon of Doom haben als Hauptattraktion des Updates Mimic-Schatztruhen eingeführt!

Die zahlreichen neuen Kreaturen basieren auf der Umsetzung von Vorschlägen aus der Community, lebhaften Diskussionen oder sind anderen Spielen entlehnt. Insgesamt gibt es sechs neue Kreaturen, neben den Mimics etwa Wildschweine (vielleicht von einem Gothic-Fan vorgeschlagen?) und Dryaden. Dazu kommen vier neue Bossgegner.

Auch an der Gamebalance wurde weiter geschraubt. So gibt es jetzt mehr dunkle Level, um Hilfe beten "kostet" jetzt mehr und Healing pools heilen nun und erhöhen eure Lebenspunkte. Dazu kommen noch einige Bugfixes, beispielsweise zerstört der Bow of Shrapnell nicht mehr alle Höhlenwände, der Guardian respawned nicht mehr nachdem er besiegt wurde und das Achievement, wenn ihr Bossgegner in den Abgrund schickt, müsste jetzt triggern.

Im für die kommende Woche vorgesehenen Update liegt der Fokus auf der Gamebalance und dem Drumherum. Dazu gehört ein Blick auf die Klassen und die Einführung weiterer Achievements, die eure Startausrüstung beeinflussen. Euer Feedback in den Steam-Foren wird weiter gerne gesehen.