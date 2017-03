Reservoir Dogs - Bloody Days: Lizenzspiel zu Quentin Tarantino-Film angekündigt

PC XOne

1992 startete mit dem Film Reservoir Dogs die überaus erfolgreiche Karriere des Regisseurs Quentin Tarantino. In dem blutigen Thriller scheitern sechs Gangster (unter anderem Harvey Keitel, Michael Madsen, Steve Buscemi) an einem scheinbar perfekt geplanten Überfall auf ein Juweliergeschäft und haben schon bald die Polizei im Nacken.

Nun, 25 Jahre später, machen sich die Entwickler von Lionsgate mit Publisher Big Star Games aus Spanien an eine Spieleumsetzung mit offizieller Filmlizenz. Das hatte zuletzt Eidos im Jahr 2006 mit einem eher mittelmäßigen Third-Person-Shooter für die Playstation 2 versucht. Lionsgate wählte für Reservoir Dogs - Bloody Days eine Top-Down-Perspektive, ähnlich wie etwa in Hotline Miami (zum GG-Kurztest). In den actionreichen Gefechten mit der Polizei könnt ihr auch die so genannte Time-Back-Funktion benutzen. Mit der könnt ihr die Zeit anhalten und zurückdrehen, um jedem eurer anderen Gruppenmitglieder - allesamt Original-Figuren aus dem Film - neue Befehle zu geben, das bringt taktische Tiefe in die bleihaltigen Auseinandersetzungen.

Einen ersten kleinen Eindruck vermittelt euch der eingebettete Trailer am Ende dieser News. Ob die Umsetzung der Film-Vorlage würdig wird und kultige Sätze wie "Weißt du, was das ist? Das ist die kleinste Violine der Welt - die spielt nur für die Kellnerin." den Weg ins Spiel finden, werden PC- und Xbox One-Spieler noch in diesem Jahr herausfinden können.