Styx - Shards of Darkness: Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

PC XOne PS4

Mit Styx - Shards of Darkness (Preview) werden Cyanide Studio und der Publisher Focus Home Interactive in der kommenden Woche die Fortsetzung zum 2014 erschienenen Styx - Master of Shadows für PC, Xbox One und die PS4 auf den Markt bringen. Anlässlich der nahenden Veröffentlichung haben die Macher nun einen Launch-Trailer online gestellt, der euch auf das neue Abenteuer einstimmt und euch auch einen weiteren Einblick in die Story gewährt.

Im Spiel begegnet der grünhäutige Meisterdieb und namensgebende Protagonist Styx der geheimnisvollen, menschlichen Of­fi­zie­rin Helledryn, die ihm einen interessanten Deal vorschlägt. Styx soll das Zep­ter des Botschafters stehlen, das das Interesse mehrerer schändlicher (und goblinhassender) Parteien geweckt hat. Als Belohnung verspricht Helledryn ihrem Auftragnehmer einen ganzen Berg des magischen Bernsteins; einer Substanz, aus der Styx seine Macht bezieht, und nach der er hoffnungslos süchtig ist. Natürlich dauert es nicht lange, bis der flinke Langfinger in ein Netz voller Intrigen und Attentate gerät ...