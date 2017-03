Seit dem Amoklauf von Erfurt vor mittlerweile fast 15 Jahren liest man immer wieder, dass Videospiele zu einem erhöhten Gewaltpotential beitragen. Eine neue Langzeituntersuchung legt nahe, dass dies nicht der Fall ist. Mehr darüber erfahrt ihr heute in den Lesetipps. Außerdem geht es noch um Trico aus The Last Guardian (GG-Test: 6.0) und um jemanden, der nach langem mal wieder einen GameStop betreten hat.

"Call of Empathie"

Zeit.de am 9. März, Hartmut Wewetzer

Eine neurologische Studie der Medizinischen Universität Hannover (DOI: 10.3389/fpsyg.2017.00174) bestätigt, dass Videospieler nicht weniger empathisch sind als Menschen, die mit Gaming nichts am Hut haben. Daraus lasse sich schlussfolgern, dass "Killerspiele" beim Rezipienten nicht zu gesteigerter Aggression führen: "Ob jemand in einer bestimmten Situation zur Aggression neigt, hängt dabei von seiner vorherbestimmten Neigung ab. Die Gewalt kann in gewisser Weise durch Medienkonsum "inspiriert" sein, dieser ist jedoch, anders als im traditionellen Aggressionsmodell, nicht die Ursache."

"Zeitenwandel"

Seniorgamer.wordpress.com am 9. März, Hazzarch

Der Autor dieses Beitrags hat zum ersten Mal seit langem wieder eine GameStop-Filiale betreten und schildert in seinem Blogpost, was er dort erlebt hat: "Doch dann, dann kamen wir beim Merchandising vorbei. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass es solchen Krempel haufenweise gibt, aber diese ca. handspannengroße Figur aus „Bloodborne“, neben Kerrigan (?) und noch ein paar anderen Ultrabrutal-Metzelgeschnetzel-Figuren, die sah schon recht eindrucksvoll aus. Vielleicht im Wohnzimmer neben die Collectors Edition-Kartons? Nahhh, quatsch!"

"Why Trico Matters"

Mashxtomuse.com am 8. März, Andreas Indervildi (Englisch)

"Im 17. Jahrhundert behauptete der Philosoph René Descartes, im Gegensatz zum Menschen seien Tiere seelenlose Automatieren und als solche genauso unfähig, Schmerz zu empfinden wie zum Beispiel eine Uhr. [...] In gewisser Weise trifft das auf Tiere in den meisten Spielen zu. Niemand muss sich schlecht fühlen, wenn er sie verletzt oder tötet. Sogar im Vergleich zu anderen virtuellen Wesen sind sie nahezu wie Roboter.", schreibt Andreas Indervildi auf Mash X to Muse. Bei Trico aus The Last Guardian sei das anders. Deswegen hält er den Titel für einen wichtigen Meilenstein in der Videospiel-Geschichte.

