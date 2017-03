Bloodborne: Limitierte Statue von Lady Maria für 600 US-Dollar angekündigt

PS4

Fans von From Softwares' Bloodborne können sich auf einen besonderen Sammelgegenstand freuen, den sie bald physisch erwerben können. Die Rede ist von einer Statue von "Lady Maria", einem Charakter aus der Erweiterung The Old Hunters, der euch möglicherweise einiges Kopfzerbrechen bei eurem Spieldurchgang bereitet hat. Das Abbild der Herrin des Astralen Glockenturms soll etwas mehr als 50 cm hoch und aus Stein gefertigt werden. Für die Herstellung zeichnet das japanische Unternehmen Prime 1 Studio verantwortlich, das über einige Erfahrung in der Fertigung solcher Artikel verfügt. Mehrere Bilder der Statue sind unter den Quellen verlinkt, wobei das finale Produkt davon auch abweichen kann, wie es heißt.

Bei Interesse könnt ihr bei einem US-Händler bestellen, denn Prime 1 selbst liefern nur in Japan aus. Dafür werden dann satte 599,99 US-Dollar aufgerufen. Bei Vorbestellung sind sofort 60 US-Dollar fällig, die auch nicht erstattet werden. Inklusive Versand, Zoll und Einfuhrumsatzsteuer nach Deutschland werden dem Versandtool des Shops zufolge rund 730 US-Dollar fällig. Allzu lange überlegen ist aber dennoch nicht ratsam, denn die Auflage ist weltweit auf 850 Stück limitiert, wobei die Exemplare fortlaufend nummeriert sind.