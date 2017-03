Gran Turismo Sport: Geschlossene Beta angekündigt - erste Phase aber nur für US-IDs

PS4

Polyphony Digital hat eine geschlossene Beta für seine kommende Rennsimulation Gran Turismo Sport (Preview) angekündigt. Der geplante Test wird sich in mehreren Phasen unterteilen und euch schon mal einen ersten Eindruck vom Titel vermitteln. Die erste Phase, die bereits in der kommende Woche, am 17. März 2017 beginnen wird, soll aber zuerst nur die IDs aus den USA berücksichtigen. Weitere Phasen werden dann auch auf europäische Spieler ausgeweitet. Ihr könnt euch mit eurem Account bereits jetzt für die Teilnahme registrieren.

Wie der Studio-CEO Kazunori Yamauchi auf dem offiziellen Playstation Blog erklärt, wird es während der Beta täglich eine wechselnde Auswahl an Autos und Strecken geben, die ihr als Teilnehmer ausprobieren könnt. „Die zur Verfügung stehenden Strecken und Autos werden während dieses Zeitraums variieren und durch diverse Rennklassenkategorien sowie Streckenkonfigurationen wollen wir unseren GT-Fans etwas abverlangen“, so Yamauchi.

Während der Testphase werdet ihr außerdem erstmals sehen können, wie das in Gran Turismo Sport integrierte Fahrerprofil funktioniert. Die Gruppen für die Rennen werden im Spiel unter Berücksichtigung der Sportgeistwertung und der Fahrerwertung zusammengestellt. Während erstere euer Verhalten auf der Strecke verfolgt, bildet letztere die Gesamtgeschwindigkeit und eure Leistung ab. So soll laut Yamauchi sichergestellt werden, dass das Matchmaking-System euch stets mit Spielern zusammenbringt, die über vergleichbar starke Fähigkeiten verfügen.

Passend zur Beta-Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer online gestellt. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Gran Turismo Sport wird noch in diesem Jahr exklusiv für die PS4 und PS4 Pro erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es derzeit noch nicht.