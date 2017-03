Steam-Weekend-Deals mit No Man's Sky, Slime Rancher, Publisher-Sale von Slitherine und mehr

Bei Steam gibt es an diesem Wochenende wieder einige Schnäppchen zu ergattern. Passend zum jüngst veröffentlichten Pathfinder-Update für No Man’s Sky (Testnote: 6.0) wurde der Weltraum-Titel im Store um 40 Prozent im Preis reduziert. Zudem könnt ihr das Early-Access-Erkundungsspiel Slime Rancher günstiger erwerben. Strategie-Fans sollten darüber hinaus einen Blick auf den Publisher-Sale von Slitherine Software werfen, bei dem es Rabatte auf Spiele, wie Pride of Nations, Pandora - First Contact (Testnote: 7.5), Rise of Prussia oder Warhammer 40.000 - Armageddon gibt. Außerdem gewährt Valve Preisnachlässe auf weitere Titel, darunter Dead by Daylight, Dead Space, FTL- Faster Than Light (Testnote: 8.5) und mehr. Hier ein paar Beispielangebote aus dem Store (mehr findet ihr unter dem Quellenlink):