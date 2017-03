Just Dance 2017: Jörg, Christoph und Benny schwingen Joy-Cons und Hüften [VIDEO]

PC Switch 360 XOne PS3 PS4 Wii WiiU

News-Update von 17:05 Uhr:Es ist überstanden -- wenigstens für Jörg, Christoph und Benjamin. Ihr hingegen müsst euch das Elend noch anschauen, was ihr ab sofort im unten eingebetteten Video tun könnt.News-Update vom 10.3.2017:Die Umfrage ist beendet. Die Mehrheit der Stimmen entfiel auf Dragostea Din Tei der rumänischen Popgruppe O-Zone.Ursprüngliche News vom 9.3.2017:Wer unsere Vorschau auf der Hauptseite immer im Blick behält (oder die Wochenvorschau in unserem jüngsten Montagmorgen-Podcast gehört hat), der weiß längst, dass Christoph, Jörg und Benjamin im Mehrspieler-Video zur Switch-Version vondas Tanzbein schwingen – oder sich vielleicht auch einfach nur die Haxen brechen – werden. Aber wer wie die GamersGlobal-Redakteure privat nur den Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin, Giuseppe Verdi und Co. lauschen, benötigen wir für die Titelauswahl in Just Dance 2017 selbstredend den Input unserer User, zu welchen Songs wir uns – nach besten Kräften bemühend – in anmütiger Schönheit bewegen.Natürlich will bei dieser User-Wahl berücksicht werden, dass YouTube nicht allergisch auf unsere Titelwahl reagiert. Deshalb stellen wir euch in unserer Vorauswahl nur die Songs zur Wahl, von denen wir uns sicher sind, dass der geneigte Zuschauer dauerhaft Zugriff auf unseren Clip auf dem Videoportal hat. Und hey, wer will denn bitte nicht auch in Monaten uns bewundert anschauen können, wie wir uns gekonnt im Takt der Musik bewegen?In der unten eingebetteten Umfrage könnt ihr jedenfalls eure Stimme abgeben. Soll es vielleicht O-Zones 2004er-Sommerhit Dragostea Din Tei sein, I Love Rock 'N' Roll von Fast Forward Highway oder wollt ihr wirklich, dass wir uns PoPiPo von Hatsune Miku vornehmen? Den Titel, der die meisten User-Stimmen auf sich verbucht, werden wir in jedem Fall für euch tanzen. Aber so schlecht stehen die Chancen nicht, dass wir uns womöglich auch noch den zweit- oder drittplazierten Song-Kandidaten für euch vornehmen.Da wir planen, das Video am morgigen Freitag aufzunehmen, ist allerdings ein wenig Eile bei der Stimmabgabe geboten. Gegen 10:00 Uhr morgen früh werden wir folglich die Umfrage schließen und das bis dahin entstandene Umfrageergebnis als final betrachten.