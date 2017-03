Marvel's Guardians of the Galaxy: Erstes Bildmaterial zum Telltale-Adventure

PC XOne PS3 PS4

Kurz vor dem Start der PAX East in Boston hat der kalifornische Entwickler von Episoden-Adventures wie The Wolf Among Us (im Test: Note 8.5) erste Screenshots zu Marvel's Guardians of the Galaxy - The Telltale Series veröffentlicht und weitere Details bekannt gegeben. Die Screenshots könnt ihr euch in unserer Galerie anschauen. So stellte Telltale Games den Start der Episodenreihe für dieses Frühjahr in Aussicht und gab zudem bekannt, welche Sprecher zum Einsatz kommen werden.

Mit dabei sein werden etwa Scott Porter (The Walking Dead) als Star-Lord, Emily O'Brien als Gamora, der gefühlt in jedem Videospiel vertretene Nolan North (unter anderem Nathan Drake in Uncharted) als Rocket, Brandon Paul Eells als Drax und Adam Harrington (The Wolf Among Us) als Groot. Die Staffel soll, wie zuletzt auch The Walking Dead Staffel 3, fünf Episoden umfassen. Erneut wird es eine Disc-Version im Handel geben, die die erste Episode inklusive eines Seasonpasses zum Download aller übrigen Folgen umfasst.

Wer mehr über das Spiel erfahren möchte, kann der Podiumsveranstaltung auf der PAX East beiwohnen, die live ins Netz gestreamt werden soll. Dabei werden nicht nur Entwickler von Telltale Games, sondern auch Marvel Games Creative Director Bill Rosemann zu hören sein. Die via Twitch live ins Netz übertragene Veranstaltung startet morgen Abend um Mitternacht deutscher Zeit.