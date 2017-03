GDC2017: Eufloria RPG angeschaut – kleines Saatschiff zeigt es der bösen, weiten Pflanzen- und Alien-Welt

PC

Rudolf Kremers (rechts) hört sich geduldig Jörgs Fragen an antwortet ausführlich.

Omni Systems ist einer dieser kleinen Entwickler, die niemand kennt – der aber eine Serie verantwortet, von der schon viele gehört haben dürften: Das RTSbegeisterte mit seinem stylischen "Wachsende-Pflanzen-Look" nicht nur PC-Indiefans, sondern schaffte es auch auf die PS3. Mehrere Ableger erschienen, und nun ist bei Omni respektiveein weiteres Projekt im Eufloria-Universum in der Mache. Der Niederländer hatte durch-Levels den Einstieg ins Spieledesign gefunden, sein erstes professionelles Projekt war die Mitarbeit anvon The Digital Village.Der neue Teil heißtund ist im Prinzip ein Roguelike mit Gebietseroberung: Als süßes kleines Saatschiff werden wir vom Mutterbaum (der ein galaktisches Imperium kontrolliert) ausgeschickt, um in einer riesigen Konstruktion, die durchs All driftet, nach dem Rechten zu sehen. Im Laufe der Solokampampagne werden wir nach und nach wahnsinnig, was immer das für ein Saatschiff bedeutet. Wir wollen natürlich herausfinden, was wir dagegen tun können. Die Story wird überwiegend per Text nach Auffinden von Datenbehältern erzählt, dazu kommen Sprechblasen-Ausrufe eigener und fremder Kolonien.Worte können die gleichsam abstrakte wie märchenhafte Grafik, die stark mit Farben arbeitet, schwer beschreiben, deshalb haben wir euch ein Video eingeklebt. Jedenfalls ist es faszinierend, den meerespflanzenartigen Bäumen beim Wachsen zuzusehen, Schwärmen von Blatt-Schiffen beim Angriff oder was passiert, wenn ein "Monster" eine Kolonie angreift.Die Spielwelt wird prozedural generiert auf Grundlage einer Seed Number. Unsere eigenen Kolonien erkennen wir an gelben Pflanzen und gelber Aura. Dort sind wir sicher und können Hitpoints regenerieren, und die Kolonien helfen uns im Kampf auf eigenem Gebiete. Rote (und andersfarbige) Kolonien können wir angreifen, allerdings wehren sie sich natürlich. Die "Blätter" der feindlichen "Bäume" werden zu Gegnern (Mini-Raumschiffen), sobald sie genügend gewachsen sind. Es gibt auch "verborgene" Kolonien, die unserem Reich beitreten, sobald wir sie finden. Sie wachsen dann plötzlich an einer vormals leeren Stelle des Levels, und leuchten die vormalige Dunkelheit gelb aus. Ähnlich funktionieren "Hinterhalte" feindlicher Kolonien. Benachbarte Kolonien bekämpfen sich auch selbstständig.Während wir die Levels erkunden (jeder hat ein Portal zum nächsten, das wir erst mal finden müssen), sammeln wir Life Energy, die wir an bestimmten Stationen in Steigerungen unserer Attribute Energie, Stärke und Tempo investieren sowie zum Aufleveln nebst Erwerb weiterer Fähigkeiten. Je nachdem, wie die drei Attribute zueinander stehen, verändert sich unser Aussehen: Bei großer Stärkedominanz etwa wachsen unserem Schiff Hörner. Ähnliches gilt für Bossgegner, aber auch normalen Feinden sehen wir ungefähr an, ob sie eher schnell oder eher stark sind."Ein wichtiger Aspekt ist das Stehlen von Saatgut.", verrät Rudolf. "Dazu schrumpfst du feindliche Bäume. Durch das Schrumpfen verlieren sie jedoch alle ihre Blätter, die dich sofort angreifen." Wenn man eine solche Saat aufnimmt, als "Waffe" ausrüstet und pflanzt, entsteht dort dieselbe Art Baum wie der, aus dem sie stammt. Es gibt auch "Kamikaze-Saat", die versucht, sich nahe eines Feindes zu zerstören.Während die Saatkörner grob Spruchrollen in herkömmlichen RPGs ähneln, dienen die Artefakte als permanente Upgrades. Manche verjagen Feinde, andere geben uns eine Kanone, andere dienen als "Leuchtturm" (zieht Gegner an) und wieder andere fungieren als Zeitbombe. Durch Kombination der Fähigkeiten kann man auch Stellen überwinden, für die der normale Angriff des Saatschiffs zu schwach wäre. Stirbt man, verliert man den Großteil der aufgesammelten Life Force, es soll zudem auch einen Permadeath-Modus geben.Eufloria RPG soll drei unterschiedliche Lebensräume (sprich: Grafiksets) bieten. Da nur drei Leute daran arbeiten, kann Rudolf noch nicht sicher sagen, wann es herauskommt. Entweder es oder aber das ebenfalls in Entwicklung befindliche Starlit soll im vierten Quartal 2017 herauskommen, das andere dann im ersten Quartal 2018. Wir fanden das wuselige Spiel faszinierend und würden gerne mehr Zeit mit Eufloria RPG verbringen.