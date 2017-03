GDC2017: Cities Skylines-Addon Mass Transit angeschaut und Zeppeline fliegen lassen

PC XOne Linux MacOS

Während die Kollegin vorspielt, erläutert uns Mariina Hallikainen, was wir sehen.

Auf der GDC 2017 bekamen wir von der Colossal-Order-Chefinund einer Kollegin das neueste Addon zum Erfolgstitelvorgestellt:. Seine wesentliche Neuerung ist der Einbau von vier weiteren öffentlichen Verkehrsmitteln, nämlich Monorail-Zügen, Fähren, Seilgondeln und Blimps. Was um alles in der Welt sind Blimps? Zeppeline.Alle haben eines gemeinsam: Im Gegensatz zu den existierenden Bussen, Zügen und Metro-Bahnen geht ihr Netz ganz überwiegend über die bereits gebaute Stadt hinweg (oder im Fall der Fähren daran vorbei). Natürlich braucht man für die Gondeln Trägermasten sowie die Monorails Trägermasten, aber diese nehmen viel weniger Platz weg als Schienen auf dem Boden. Ebenfalls neu: Fünf Hub-Stationen, die in unterschiedlichen Kombinationen zwei oder drei Massentransit-Systene verbinden, etwa Bus und Monorail oder Bus, Zug und Metro.Hallikainen bezeichnet das neueste Addon, wie schon Natural Desasters, als Core-Player-Addon. Gerade in das Fährsystem haben die Skandinavier viel Wert gelegt. So kann man nun einen Kanal zwischen zwei Seen graben, um eine durchgehende Wasserstraße zu erschaffen. Man wählt die Routen für die Fähren aus und baut Anlegestelen. Durch Klick auf eine Fähre kann man dann die Route verändern, etwa ob sie tagsüber, nachts oder sowohl als auch bedient werden soll. Eine Statistik verrät Auslastung und wartende Passagiere, den Fährlinien lassen sich zudem Namen und Farben zuweisen.Cities Skylines: Mass Transit fügt außerdem größere Bahnstationen und einspurige Geleise ein und weitere Straßentpen, etwa asymmetrische (zwei Spuren, eine Gegenspur), oder einen neuen Brückentyp für Schotterpisten. Per Vorfahrt-achten-Beschilderung kann man an neuralgischen Punkten den Verkehr besser leiten und beispielsweise Linksabbieger priorisieren.Wie üblich werden es einige der Veränderungen auch ins zeitgleich geplante kostenlose Update schaffen, darunter die Möglichkeit, Straßen zu benennen. Bei Brücken sei die Regel so, sagt Hallikainen: "Wenn die Straße im Hauptspiel drin ist, wird eine etwaige neue Brücke dafür auch im kostenlosen Upgrade sein."Einige der Neuerungen haben ihren Ursprung auch in Community-Mods. So wird es mit dem kostenlosen Update Hinweise und Hilfslinien zum komfortableren Bauen von Straßen geben, die es so ähnlich auch schon in den Fan-Mods Precision Engineering und Road Pro Tracker gab. Wie hält es denn die Colossal-CEO mit der Würdigung der Modder? "Wir versuchen immer, ideengebende Modder zu nennen, und daraus resultierende Verbesserungen landen grundsätzlich in den kostenlosen Updates. Allerdings können wir nicht jede einzelne Mod kennen. Beispielsweise gab es bereits eine Mod, die Fähren einbaute, und die kannte ich gar nicht, als wir unser Addon planten."Wir sprechen Mariina Hallikainen außerdem darauf an, wieso mit fast jedem größeren Update die bestehenden Mods (und teilweise Spielstände) nicht mehr funktionierten. Ihre antwort: "Die Modder sind tiefer in den Code vorgedrungen, als wir das erwartet hatten. Wir versuchen, die Probleme geringzuhalten. Seit Natural Desasters haben wir eine Closed Beta für etwa 30 Modder, die unsere Builds vor allen anderen Externen sehen. In Zukunft wollen wir diese Zahl noch erhöhen."Am Schluss unseres Termins fragen wir noch nach einem möglichen Egosicht-Modus: Wäre es nicht schön, die mit so viel Liebe gebauten eigenen Städte selbst erkunden zu können? Hallikainen lacht: "Das wäre schwer, die Texturen und Objekte bräuchten dazu einen ganz anderen Detailgrad. Um dir ein Beispiel zu geben: Im Zuge der Entwicklung von Natural Desasters fiel uns auf, dass wir gar keine texturierten Unterseiten von Autos und Bussen hatten. Die brauchten wir aber, weil die Katastrophen Autos umkippen können. Also mussten wir sie extra dafür erstellen und ins Spiel einbauen."Das Veröffentlichungsdatum für Cities Skylines Mass Transit ist weiterhin nur mit "2017" angegeben.