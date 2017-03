Nintendo Switch: Streaming-Apps für Netflix, Amazon und Co. sollen kommen

Switch

Die seit dem 3. März im Handel erhältliche Spielekonsole Nintendo Switch (Praxisreport) verfügt derzeit nicht über Apps für Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Instant Video. Das soll sich in Zukunft jedoch ändern, wie Reggie Fils-Aime, Chef von Nintendo of America, gegenüber der Washington Post sagte. Konkrete Versprechungen, wann Apps für die beiden genannten Anbieter oder auch den in Deutschland nicht verfügbaren Streaming-Dienst Hulu auf der Switch geben könnte, machte Fils-Aime nicht. Er bestätigt lediglich, dass man sich mit verschiedenen Anbietern im Gespräch befinde und Dienste wie die genannten irgendwann ihren Weg auf die Nintendo-Plattform finden werden.