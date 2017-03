PC XOne PS4

Ghost Recon - Wildlands Testbericht plus Video Wertungskonferenz tba: Testvergleich

In unserr Wertungskonferenz zu Ghost Recon - Wildlands (Test ) diskutieren Benjamin als Haupttester und Christoph 30 Minuten über den neuesten Ubisoft-Titel. Zur Sprache kommen unter anderem die Open World und die in ihr vorhandenen Freiheiten, die Qualität der Story sowie die KI-Begleiter, aber auch kleinere Details wie das verbockte Deckungssystem. Auf welche Note sich Benjamin und Christoph am Ende einigen werden, seht ihr im Folgenden.Wenn ihr die Wertungskonferenz lieber als Video anschauen wollt, findet ihr die Video-Fassung an dieser Stelle Viel Spaß beim Anhören!