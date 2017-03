GG-Blitzaktion: Gewinnt 2x den Puzzle-Plattformer Shift Happens für PS4

PC XOne PS4

Wir hatten es ja in unserer gestrigen Blitzaktion zum koopfähigen Puzzle-Plattformer Shift Happens bereits mehr oder weniger direkt in Aussicht gestellt, dass es am heutigen Sonntag noch einmal PS4-Download-Codes zum Indie-Titel geben würde. Nun ist es also soweit. Wollt ihr einen der beiden PS4-Codes gewinnen? Dann hinterlasst einfach einen Kommentar unter dieser News, in dem ihr euren Gewinnwunsch zum Ausdruck bringt. Falls ihr gestern schon einen Kommentar hinterlassen haben solltet, fallen bei einem weiteren in dieser Blitzaktion eure Gewinnchancen sind kleiner aus – nur doppelt gewinnen könnt ihr nicht. Denn abseits davon landet ihr mit eurem Kommentar auch heute automatisch im Lostopf, aus dem wir die beiden Gewinner nach dem Zufallsprinzip ziehen. Den Kommentar müsst ihr aber in jedem Fall vor dem Ende dieser Blitzaktion, heute, Sonntag, den 12. März um 23:59 Uhr posten.

Beachtet jedoch, dass ihr nur im Lostopf landet, wenn ihr als registrierter User den Kommentar hinterlasst, da wir die PSN-Codes ausschließlich per privater Nachricht an die Gewinner übermitteln. Solltet ihr noch kein Profil auf GamersGlobal haben, könnt ihr das auf dieser Seite innerhalb weniger Minuten nachholen und im direkten Anschluss daran zu identischen Gewinnchancen bei der Blitzaktion mitmachen. Shift Happens ist übrigens auch für PC und Xbox One erhältlich, für den Fall, dass ihr bei dieser Blitzaktion am Ende nicht zu den Gewinnern zählen solltet, aber dennoch Interesse am Spiel habt.

Wir wünschen allen Teilnehmern schon jetzt viel Glück!