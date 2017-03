System Shock: Entwickler gehen näher auf Enginewechsel ein und reagieren auf Kritik

PC XOne PS4 Linux MacOS

In der vergangenen Woche hatte Entwickler Night Dive Studios bekannt gegeben, beim Remake von Looking Glass Studios' Klassiker System Shock von Unity 3D auf Unreal Engine 4 zu wechseln (Neuauflage wechselt von Unity auf Unreal Engine 4) und im Zuge dessen auch einen kurzen Trailer mit ein paar Gameplay-Schnipseln veröffentlicht. Auf die im Video gezeigten Szenen reagierten einzelne Spieler mit Kritik und befürchteten etwa, die Neuauflage könne die Action zu stark betonen oder würde Vergleich zum Original oder auch im zuvor veröffentlichten Material mit der Unity Engine generisch wirken.

Entwicklungschef Jason Fader, der den Engine-Wechsel zuvor relativ oberflächlich und lediglich mit Vorteilen bei der Performance begründete, hat sich nun in Mitteilung auf der Kickstarter-Seite des Projekts näher zu diesem Thema und der von Teilen der Community vorgetragenen Kritik, etwa auch bezüglich der Grafikqualität, geäußert. So weist er mit Blick auf die Grafikqualität insbesondere darauf hin, dass die Entwicklung erst zu rund 20 Prozent abgeschlossen sei und noch ein langer Weg vor dem Team läge – schließlich ist der Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One erst irgendwann im Jahr 2018 geplant. Aktuell sei man eben damit beschäftigt, eine solide Grundlage mit der neuen Engine zu schaffen. Konzepte und ähnliches für eine Ausweitung der Vielfalt im Bereich Artdesign bliebe folglich noch viel Zeit. Am visuellen Stil würde sich zudem mit dem Engine-Wechsel nichts ändern, der große Unterschied sei am Ende tatsächlich die Performance.

Zudem verspricht Fader, dass der Grund der insbesondere auf Konsolen besseren Performance mit Unreal Engine 4 nichts daran ändere, dass für die PC-Fassung keine Kompromisse gemacht würden. Hinter dem Video mit Unreal-Engine-4-Technik stünden gerade mal 1,5 Monate Arbeit, das Material mit Unity, das zuvor veröffentlich wurde, habe gut ein halbes Jahr Zeit zum Reifen gehabt.

Über das Thema Unity Engine und Performance haben wir übrigens erst kürzlich mit Jan Theysen gesprochen, dessen Studio King Art Games Unity seit längerer Zeit in seinen Spielen einsetzt. Was Theysen aus seinem Erfahrungschatz zu diesem Thema sagen konnte, erfahrt ihr in unserem kommenden Montagmorgen-Podcast.