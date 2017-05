Gamescom: Ticket-Vorverkauf gestartet // Samstag ausverkauft [Update]

Update vom 17.5.2017:

Knapp zwei Monate nach Beginn des Vorverkaufs können für den Messe-Samstag keine regulären Tagestickets mehr erworben werden. Lediglich Familien-Tageskarten zum Preis von 30 Euro sind noch erhältlich. Mit der Familien-Tageskarte erhalten bis zu fünf Personen (davon maximal zwei Erwachsene und zwischen einem und vier Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren) Zutritt zur Gamescom.

Ursprüngliche Meldung vom 9.3.2017:

Noch dauert es mehr als fünf Monate bis die Spielemesse Gamescom ihre Pforten vom 22. bis 26. August 2017 in Köln öffnet. Heute hat die Koelnmesse mit dem Vorverkauf begonnen und bietet die Eintrittskarten dabei aktuell zum Early Bird-Preis an. Solltet ihr einen Besuch auf der Messe fest eingeplant haben, könnt ihr euch eure Tickets somit zu einem günstigeren Kurs sichern. So kostet die reguläre Tageskarte für den Mittwoch, Donnerstag oder Freitag derzeit 12, 50 Euro statt 14 Euro. Für den Samstag werden 16 Euro statt 18 Euro fällig. Die weiteren Preise sind auf der Ticket-Seite der Gamescom ersichtlich.

Wie lange die Karten verbilligt abgegeben werden ist nicht bekannt, das Angebot gilt jedoch nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund der Vorverlegung der Messe um einen Tag (siehe unsere News Gamescom: Spielemesse öffnet einen Tag früher ihre Tore) ist allerdings damit zu rechnen, dass insbesondere der Samstag schnell ausverkauft sein dürfte, da es sich hierbei um den einzigen Messetag am Wochenende handelt.