Panzer Corps 2 angekündigt – mit Unreal Engine 4

Panzer Corps war eine ziemlich schamlose, aber auch ziemlich gute Kopie von SSIs Panzer General aus den mittleren bis späten 90ern. In Sachen Kampagnen- und Missionsvielfalt übertrifft es die Vorlage mittlerweile bei weitem, selbst wenn man alle Panzer-General-Serienteile zusammennimmt. Soeben hat Publisher Slitherine für 2018 Panzer Corps 2 angekündigt – nicht mehr in Pixel-Seitansicht, sondern offenbar dank Unreal Engine 4 in 3D. Wir vermuten einen Look vergleichbar mit Panzer General 3D.

Die Informationslage ist spärlich, der unten eingeklebte Trailer völlig nichtssagend. Die uns vorliegende Pressemitteilung spricht von "Hunderten von Zweiter-Weltkrieg-Truppentypen", die in einem Qualitätslevel und Detail gezeigt würden, "wie nie zuvor in einem Wargame". An der Rundenmechanik aber solle sich nichts ändern. Auch auf Hersteller- oder Studio-Website (Flashback Games) ist nicht mehr zu erfahren.