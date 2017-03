PS Store: Doppelte Rabatte für PS-Plus-Mitglieder & Gutschein-Aktion

Im Playstation-Store startete diese Woche eine Aktion, bei der PS-Plus-Mitglieder bis zum 22. März 2017 doppelte Rabatte auf zahlreiche Spiele wie Batman - Return to Arkham (Testnote: 9.0), No Man’s Sky (Testnote: 6.0), Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5), Diablo 3: Reaper of Souls (Testnote: 9.5), Mad Max (Testnote: 7.5) oder auch Xcom 2 (Testnote: 9.0) erhalten. Als Angebot der Woche wurde im Rahmen der Aktion die erste Staffel von Hitman (Testnote: 9.0) im Preis gesenkt. Auch gibt es neue digitale Deals, sowie Preisnachlässe auf PS3- und PS-Vita-Spiele. Die Liste mit den Spielen findet ihr auf dem offiziellen Playstation Blog.

Wer bis Ende März 50 Euro im Store ausgibt, bekommt in der ersten Hälfte des April-Monats von Sony einen Gutschein von zehn Euro. Der Hersteller macht darauf aufmerksam, dass nur ein Code im April an alle Teilnahmeberechtigten versendet wird (es gibt also keinen zweiten, wenn ihr 100 Euro ausgebt). Der Gutschein muss außerdem noch bis Ende April eingelöst werden.