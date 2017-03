Quake Champions: Anmeldung zur Closed Beta gestartet

PC

Irgendwann dieses Jahr will Bethesda mit Quake Champions die schnellen Mehrspieler-Schlachten der id-Serie auf den PC zurückbringen. Schon bald sollen Interessierte in der Closed Beta die Chance erhalten, eine der Maps (eine kurze Übersicht dazu findet ihr im unten verlinkten Video sowie weitere Impressionen in unserer Galerie) zu spielen. Die "Blood Covenant" getaufte Karte basiert auf einer der Maps aus Quake 3 Arena, The Camping Grounds. Wann die Closed-Beta, für die ihr euch auf der offiziellen Website bewerben könnt, genau startet, hat Bethesda noch nicht verraten. Allzu lange dürfte es bis dahin jedoch nicht mehr dauern.

Bethesda hatte Quake Champions auf der Pressekonferenz im Vorfeld der E3 2016 offiziell angekündigt (wir berichteten). Der auf den Mehrspieler-Modus beschränkte Shooter erscheint nach aktuellem Stand PC-exklusiv. Sehr wahrscheinlich wird es sich dabei um einen Free-to-Play-Titel handeln. Ob das letztlich wirklich der Fall sein wird, hat Bethesda bislang noch nicht verraten.