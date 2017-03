GDC2017: Star Trek Bridge Crew: Teamwork in VR, Spotlight-Missionen statt "Tom Clancy's Bridge Crew"

PC PS4

Star Trek - Bridge Crew ab 59,90 € bei Amazon.de kaufen.

Ursprünglich schon im November 2016, mittlerweile erst im Mai 2017 soll Star Trek Bridge Crew von Ubisoft erscheinen. Die Besonderheit: Es ist ein reines VR-Spiel, das voll auf Teamwork setzt – letzteres ein wenig im Stile von Spaceteam oder dem davon vermutlich inspirierten Keep Talking And Nobody Explodes.

Auf der GDC hörten wir einen Vortrag von Jay Posey vom Entwicklerstudio Red Storm Entertainment. Darin ging es vor allem um zwei DInge: Wie schreibt man eine spannende Handlung für ein Star-Trek-Spiel in VR? Und wie bringt man Spieler dazu, in VR zusammenzuarbeiten? Denn darum geht es auf der USS Aegis. Sie ist ein kleineres Schiff als die berühmte Enterprise, weshalb einige der Offiziersrollen der Vorlage zusammengefasst oder an Nebenrollen (NPCs) ausgelagert wurden. Von Spielern (oder notfalls der KI) gesteuert werden nur Kapitän, Steuermann, Ingenieur und Waffentechniker.

Red Storm will keinen interaktiven Kinofilm zum Mitspielen designen, sondern orientiert sich am Episodenformat: Jede Episode, das heißt jede Mission im Spiel hat ein Thema und ist relativ kurz (im Vergleich zu einem Kinofilm). Laut Posey ging die Kampagne von Star Trek Bridge Crew anfangs in die Richtung "Tom Clancy's Bridge Crew". Doch dann fragten sie sich, was Star Trek eigentlich ausmache. Woran erinnere man sich, wenn man über Star Trek rede? Dabei wäre es dann immer um einzelne, besondere Episoden der TV-Serie gegangen. Darum änderten die Designer die Herangehensweise. Die Kampagne im fertigen Spiel werde besonders spannende Momente (Core Experiences) mit einer Rahmenhandlung verknüpfen, die sich wie eine "TV-Season" anfühle. Jede Mission werde sich besonders anfühlen, sie müsse dazu aber nicht alle Spielelemente von Bridge Crew enthalten. Die Missionen folgen dem TV-Serienprinzip "Ein Problem, eine Komplikation, eine Krise".

Was die Zusammenarbeit zwischen den vier Rollen anbelangt, so habe man viel ausprobiert und getestet. Bei Versuchen mit echten Spielern stellte sich laut Posey heraus, dass sie Briefings in einem VR-Spiel anscheinend eher akzeptieren als in normalen Spielen, wo diese gerne weitergeklickt werden. So wisse also schon mal jeder, was eigentlich das Problem ist in der anstehenden Mission. Außerdem ist der Kapitän im Besitz privilegierter Informationen, also etwa dem genauen Explosionsradius von Weltraumminen. Diese Infos kann und muss er weitergeben, damit sein Team erfolgreich wird. "So erzählt er als Spieler einen Teil der Story, ja er wird zum Teil der Story", erläutert Posey.

Für die Spieler sei das Prinzip von Star Trek Bridge Crew erst mal nicht-intuitiv, da sie es gewohnt seien, wichtige Informationen vor die Nase gesetzt zu bekommen. Bei Bridge Crew aber müsse sich das Viererteam diese erarbeiten, nicht zuletzt durch die Kommunikation untereinander. Das Prinzip dahinter sei, "eine vertrauenswürde Crew machen zu lassen, was nötig ist, den Spielern also Verantwortung aufzuerlegen."

Ein weiteres Prinzip sei das "Spotlighting": Viele der Missionen sind für einen oder zwei Spieler designt, die darin die Hauptrolle spielen, während die anderen zwei bis drei eher supporten. So kann sich, wenn man mehrere Missionen spielt, jeder mal als Held fühlen – und nicht etwa nur der Captain. Dazu kommt natürlich die Befriedigung, als Teil eines Teams erfolgreich gewesen zu sein. Beispielsweise ist einmal das Schiff beschädigt und wird von Feinden verfolgt. Hier müssen der Steuermann und der Ingenieur eng zusammenarbeiten: Wann ist aus Sicht von ersterem die Gelegenheit günstig, eine Reparaturpause einzulegen? Wie lange hält aus Sicht von letzterem die Aegis noch durch, was priorisiert er beim Reparieren? Wie viel Energie soll in die Schilde gesteckt werden, wie viel in den Antrieb?

Wichtig war dem Team auch die Idee, dass sich Einsteiger zurechtfinden und als Experten fühlen sollten. Dazu sei eine "authentische Kommunikation" entscheidend. Die Schiffssysteme wurden so designt, dass sie bestimmte "Expertensprache" erfordern (bestimmte Protokolle müssen befolgt werden). Indem sie beispielsweise Checklisten abarbeiten oder bestimmte Kommandos geben, kommunizierten die Spieler nach kurzer Zeit wie eine echte Brückencrew. Meint zumindest Jay Pose. Indem sie diese Lingua benutzen und für die Erreichung ihrer taktischen Aufgaben Informationen und Zuarbeit von den Mitspielern einforderten, fühlten sich die Spieler als Teil einer kenntnisreichen Crew.

Zu guter Letzt werde die Brücke noch mit weiteren Personen aufgefüllt werden: Vier Leute sind schließlich keine ganze Raumschiff-Crew! Also werden einerseits fehlende Kernrollen mit "Crew-Bots" aufgefüllt und einige weitere Rollen mit NPCs besetzt, etwa der Kommunikationsoffizier. Diese "Red Shirts" (siehe auch den Screenshot oben) geben Hinweise wie "Feuer auf Deck 6", spielen aber sonst nur eine Nebenrolle.

Das hört sich alles spannend an – mal sehen, wie sich Star Trek Bridge Crew dann im Mai im GamersGlobal-Test schlagen wird.